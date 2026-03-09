logo

Потап раскрыл доходы: сколько зарабатывает он и Настя Каменских
НОВОСТИ

Потап раскрыл доходы: сколько зарабатывает он и Настя Каменских

Потап раскрыл суммы гонораров за концерты Потапа и Насти Каменских и прибыль от проекта Slavic Balagan.

9 марта 2026, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный под сценическим именем Потап, рассказал о своих нынешних доходах и международной деятельности. По словам артиста, финансовую стабильность ему и его супруге, певице Настя Каменских, обеспечивают концерты и музыкальные проекты за границей.

Потап раскрыл доходы: сколько зарабатывает он и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских. Фото из открытых источников

Потап в интервью журналисту Вадиму Бухкалову рассказал, что сейчас он и Настя Каменских часто меняют место жительства. Супруги арендуют дом в Барселоне примерно за 5,5 тысячи евро в месяц, а также квартиру в Майами за около 4,5 тысячи долларов. Кроме того, музыкант удерживает офис в Дубаи, аренда которого стоит около 12 тысяч долларов в месяц.

По словам Потапа, одним из ключевых направлений творчества семьи стали Соединенные Штаты. Там Каменских работает над музыкальными испаноязычными проектами и выступает перед новой международной аудиторией.

Продюсер также раскрыл детали заработков. Его музыкальный проект Slavic Balagan в 2025 году принес более 1 миллиона долларов прибыли. Гонорар Потапа за одно выступление начинается с 25 тысяч евро. Приблизительно столько же стоит и концерт Насти Каменских, хотя сумма может возрасти до 40 тысяч евро в зависимости от страны и сложности логистики.

Совместные выступления Потапа и Насти Каменских стоят от 100 тысяч евро за концерт. По словам музыканта, заказы на такие шоу поступают из разных стран, а график выступлений уже частично запланирован на следующий год.

После начала полномасштабной войны Потап и Настя Каменских в основном живут за границей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=otUFO3Bre1U
