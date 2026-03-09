logo_ukra

Потап розкрив доходи: скільки заробляє він і Настя Каменських
НОВИНИ

Потап розкрив доходи: скільки заробляє він і Настя Каменських

Потап розкрив суми гонорарів за концерти Потапа і Насті Каменських та прибуток від проєкту Slavic Balagan.

9 березня 2026, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий під сценічним ім’ям Потап, розповів про свої нинішні доходи та міжнародну діяльність. За словами артиста, фінансову стабільність йому та його дружині, співачці Настя Каменських, забезпечують концерти та музичні проєкти за кордоном.

Потап розкрив доходи: скільки заробляє він і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських. Фото з відкритих джерел

Потап в інтерв’ю журналісту Вадиму Бухкалову розповів, що нині він та Настя Каменських часто змінює місце проживання. Подружжя орендує будинок у Барселоні приблизно за 5,5 тисячі євро на місяць, а також квартиру в Маямі за близько 4,5 тисячі доларів. Крім того, музикант утримує офіс у Дубай, оренда якого коштує близько 12 тисяч доларів на місяць.

За словами Потапа, одним із ключових напрямів для творчості родини стали Сполучені Штати. Там Каменських працює над іспаномовними музичними проєктами та виступає перед новою міжнародною аудиторією.

Продюсер також розкрив деталі заробітків. Його музичний проєкт Slavic Balagan у 2025 році приніс понад 1 мільйон доларів прибутку. Гонорар Потапа за один виступ починається від 25 тисяч євро. Приблизно стільки ж коштує і концерт Насті Каменських, хоча сума може зрости до 40 тисяч євро залежно від країни та складності логістики.

Спільні виступи Потапа та Насті Каменських коштують від 100 тисяч євро за концерт. За словами музиканта, замовлення на такі шоу надходять з різних країн, а графік виступів уже частково запланований на наступний рік.

Після початку повномасштабної війни Потап і Настя Каменських переважно живуть за кордоном. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Потап вразив несподіваною заявою про повернення в Україну.

Також "Коментарі" писали, що Потап на дивані розкритикував українців.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=otUFO3Bre1U
