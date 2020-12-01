«Я – ваш новый президент»: Потап жестко ответил украинцам на критику и вызвал волну негатива

Потап (фото из открытых источников)

Популярный артист и музыкальный продюсер Потап опубликовал видео, на котором жестко высказался в адрес людей, критикующих его за сотрудничество с российской певицей Ольгой Бузовой.

На своей странице в Instagram Потап выложил ролик, где в первую очередь извинился за то, что клип Надежды Дорофеевой, который жестко раскритиковали, был снят на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни. Он отметил, что это была их ошибка, они не доглядели.

Потом народный артист Украины взъелся на подписчиков за то, что они начали негативно отзываться об его идеи сотрудничества с Ольгой Бузовой, потому что ее называют "фанаткой Путина". Поклонники начали писать, что в Украине большое количество талантливых артистов, с которыми можно записать песню и незачем "продвигать" артистов из России.

В ответ на это музыкальный продюсер заявил, что в своей стране будет делать то, что посчитает нужным. По его мнению, Бузова — яркая персона российского шоу-бизнеса и его не интересует ее личная позиция.

"Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с кем-либо, если это приносит пользу моей стране…Успешный Потап — это успешная Украина", — сказал он.

Исполнитель заявил, что многие артисты из Украины уезжают, а те, кто остаются — чувствуют давление "долбодятлов". Позже Потап назвал себя новым президентом страны и сказал поклонникам, чтобы они привыкали к этой мысли.

Фанаты неоднозначно ответили на такие высказывания артиста, одни поддержали Потапа, а другие начали критиковать еще больше: "Что за генератор рандомных слов?", "Ну все, для меня ПТП и вся его творчество в прошлом", "По-моему, херой, ты себя очень переоцениваешь", "Столько агрессии и неуважения к слушателю еще никогда не слышала", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что песню Надежды Дорофеевой обвинили в плагиате.

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