Появились новые фото 70-летнего Брюса Уиллиса: как выглядит культовый актер с тяжелой болезнью

В сети появились новые фотографии 70-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, уже несколько лет борющегося с тяжелым заболеванием под названием лобно-височная деменция. Звезду фильмов "Крепкий орешек" и "Пятый элемент" сфотографировали во время прогулки вдоль набережной в Лос-Анджелесе.

Брюс Уиллис. Фото из открытых источников

На снимках Уиллис выглядит сосредоточенным и спокойным. Он был одет в темно-серую футболку, брюки цвета хаки и серые кроссовки, а голову прикрывал синей бейсболкой. Актер держался за руку своего смотрителя и время от времени опирался на перила, чтобы удержать равновесие.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Это один из редких публичных выходов Уиллиса после того, как в 2022 году он объявил о завершении актерской карьеры из-за ухудшения здоровья. В настоящее время актер проживает в отдельном доме, где получает круглосуточный уход.

В 2023 году семья Брюса Уиллиса официально подтвердила диагноз лобно-височная деменция (ЛСД). Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, постепенно поражающее участки мозга, ответственные за поведение, речь и контроль эмоций. В отличие от болезни Альцгеймера, ЛСД не влечет за собой мгновенную утрату памяти, но изменяет характер и когнитивные способности человека.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Жена актера, Эмма Гемминг Уиллис рассказала, что болезнь мужчины стала большим испытанием для всей семьи. Она отметила, что их дочери-подростки тяжело переживают изменения в поведении отца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Брюса Уиллиса просит прекратить их преследовать.

Также "Комментарии" писали, что поклонники Брюса Уиллиса в шоке. Они узнали настоящее имя актера.