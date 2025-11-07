logo

Главная Новости Звезды персона Появились новые фото 70-летнего Брюса Уиллиса: как выглядит культовый актер с тяжелой болезнью
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились новые фото 70-летнего Брюса Уиллиса: как выглядит культовый актер с тяжелой болезнью

Новые фото Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе. Актер с лобно-височной деменцией вышел на прогулку с помощником.

7 ноября 2025, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В сети появились новые фотографии 70-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, уже несколько лет борющегося с тяжелым заболеванием под названием лобно-височная деменция. Звезду фильмов "Крепкий орешек" и "Пятый элемент" сфотографировали во время прогулки вдоль набережной в Лос-Анджелесе.

На снимках Уиллис выглядит сосредоточенным и спокойным. Он был одет в темно-серую футболку, брюки цвета хаки и серые кроссовки, а голову прикрывал синей бейсболкой. Актер держался за руку своего смотрителя и время от времени опирался на перила, чтобы удержать равновесие.

Это один из редких публичных выходов Уиллиса после того, как в 2022 году он объявил о завершении актерской карьеры из-за ухудшения здоровья. В настоящее время актер проживает в отдельном доме, где получает круглосуточный уход.

В 2023 году семья Брюса Уиллиса официально подтвердила диагноз лобно-височная деменция (ЛСД). Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, постепенно поражающее участки мозга, ответственные за поведение, речь и контроль эмоций. В отличие от болезни Альцгеймера, ЛСД не влечет за собой мгновенную утрату памяти, но изменяет характер и когнитивные способности человека.

Жена актера, Эмма Гемминг Уиллис рассказала, что болезнь мужчины стала большим испытанием для всей семьи. Она отметила, что их дочери-подростки тяжело переживают изменения в поведении отца.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15267449/Bruce-Willis-rare-outing-frontotemporal-dementia.html
