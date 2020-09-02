«Забыла надеть юбку»: Леся Никитюк рассказала о забавном случае в школе

Леся Никитюк призналась, что в школьные времена на нее возлагали большие надежды в другой сфере – девушка делала успехи в плавании. Правда, без курьезов в спортивной школе не обходилось. Об этом ведущая программ "Хто зверху?", "Le Маршрутка" (Новый канал) рассказала "Комментариям".

"В конце года мне нужно было сдавать нормативы и проходить медосмотр. Мне это даже нравилось, потому что можно было спокойно ходить по врачам и законно три дня прогуливать школу, – смеется Леся. – Как-то утром я в спешке собиралась на осмотр: надела колготки, кофту, пуховик… Только когда сняла куртку в кабинете у врача, поняла, что забыла надеть юбку! Сейчас я бы, конечно, не растерялась и обыграла эту неловкую ситуацию. А тогда было ужасно стыдно! Стою у врача в серых, теплых колготах с полосками, и краснею. Думала: о том, что Никитюк забыла надеть юбку, будет говорить вся школа. А сейчас это, конечно, смешно…"

Напомним, Леся Никитюк очаровала ярким образом в первый день осени. Этим летом Леся проводила немало времени у своих родителей, в родном Хмельницком. В загородном доме нашлось достаточное количество места, чтобы устроить там не одну фотосессию.

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