Принца Гарри и Меган Маркл «понизили» в списке на сайте королевской семьи: что снова случилось

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Ольга Чародий
Принц Гарри и его жена Меган Маркл оказались в списке членов
королевской ниже принца Эдварда, Софи Уэссекской и принца Эндрю, пишет Daily
Mail.
Принца Гарри и Меган Маркл (фото из открытых источников)
Роль принца Уэльского как активного наследника, который
готовится взойти на престол, отражается даже в его собственном повышении к
вершине раздела "Королевская семья" на официальном сайте британской
монаршей семьи, пишет издание.
В Букингемском дворце заявили журналистам, что у него нет комментариев, "кроме того, что мы регулярно обновляем вебсайт".
Как сообщали ранее в королевской семье снова пополнение: 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл во второй раз стали родителями. Радостное событие произошло еще в пятницу, 4 июня, в одном из роддомов Калифорнии. Маунтбаттен-Виндзор, в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой Лилибет, а второе имя Диана, было выбрано в честь покойной бабушки — принцессы Уэльской. В официальном заявлении говорится, что сейчас Меган Маркл и малышка находятся дома и чувствуют себя хорошо.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что у нее случился выкидыш. Знаменитость рассказала, что это случилось летом. Знаменитость рассказала, что это случилось летом. По ее словам, она встала и подошла к своему сыну, но почувствовала резкую боль, от которой присела, держа на руках своего первенца. Позже они с принцем Гарри поехали в больницу и узнали, что потеряли малыша.
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