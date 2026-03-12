Пугачеву впервые заметили с тростью в руке: как выглядит 76-летняя певица (ФОТО)

76-летняя российская певица Алла Пугачева редко появляется на публике, поэтому любые новые фото артистки быстро привлекают внимание ее поклонников. В этот раз в сети обсуждают снимок, сделанный на Кипре, где исполнительница позирует с тростью в руке.

Аллу Пугачеву впервые заметили с тростью. Фото из открытых источников

Фотографию Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram одна из поклонниц певицы после случайной встречи в Лимассоле. На снимке Пугачева стоит в компании своего мужа шоумена Максима Галкина.

Артистка предстала в повседневном образе: светлые джинсы, серебристые ботинки, свитер и яркая куртка с орнаментами. Свой образ она дополнила кепкой, темными очками и тростью, на которую опиралась во время позирования. В свою очередь, Галкин появился рядом в спортивном костюме и с букетом желтых тюльпанов.

Алла Пугачева с тростью в руке

Новые фото Пугачевой снова вызвали волну обсуждений в соцсетях, ведь артистка давно ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Однако именно трость стала главной темой для обсуждения среди фанатов. Раньше Пугачеву не видели с таким аксессуаром на публичных фото. Кроме того, часть пользователей обратила внимание, что певица выглядит значительно худшей, чем на предыдущих фотографиях.

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины Максим Галкин публично осудил вторжение. На фоне критики в России семья покинула страну. Сначала они переехали в Израиль, а затем оказались на Кипре.

