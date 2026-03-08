Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО)

Украинская реперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, привлекла внимание поклонников новой фотосессией, опубликованной в Instagram к Международному женскому дню 8 марта.

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona появилась на новых фото в ярком образе в синем белье, ярко-розовых сапогах и шубке. Фотографии с реперкой быстро разошлись по сети.

Целью публикации откровенных фото от alyona alyona стала попытка не только привлечь внимание к празднику, но и напомнить о силе и роли украинских женщин во время войны.

"Украинские женщины каждый день доказывают, насколько они сильны. Они воюют на фронте, спасают жизнь как медикини, волонтерят, работают в самых разных сферах, поддерживают экономику, воспитывают детей, заботятся о близких. Это настоящая суперсила", — написала артистка.

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вместе с фотосессией реперша также опубликовала призыв поддержать благотворительный сбор на дроны для бригады, где служат представительницы ветеранского движения VETERANKA. По словам исполнительницы, лучшим поздравлением к 8 Марта может стать не только букет или слова, но и реальная помощь тем, кто защищает страну.

"Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость", — добавила alyona alyona.

