logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО)

Украинская реперка alyona alyona поделилась фотосессией в белье до 8 Марта.

8 марта 2026, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская реперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, привлекла внимание поклонников новой фотосессией, опубликованной в Instagram к Международному женскому дню 8 марта.

Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО)

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona появилась на новых фото в ярком образе в синем белье, ярко-розовых сапогах и шубке. Фотографии с реперкой быстро разошлись по сети.

Целью публикации откровенных фото от alyona alyona стала попытка не только привлечь внимание к празднику, но и напомнить о силе и роли украинских женщин во время войны.

"Украинские женщины каждый день доказывают, насколько они сильны. Они воюют на фронте, спасают жизнь как медикини, волонтерят, работают в самых разных сферах, поддерживают экономику, воспитывают детей, заботятся о близких. Это настоящая суперсила", — написала артистка.

Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО) - фото 2

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО) - фото 2

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО) - фото 2

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вместе с фотосессией реперша также опубликовала призыв поддержать благотворительный сбор на дроны для бригады, где служат представительницы ветеранского движения VETERANKA. По словам исполнительницы, лучшим поздравлением к 8 Марта может стать не только букет или слова, но и реальная помощь тем, кто защищает страну.

"Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость", — добавила alyona alyona.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что alyona alyona шокировала заявлением о ежемесячной прибыли.

Также "Комментарии" писали, что новые фото Меган Фокс в нижнем вызвали волну слухов о пластических операциях и других косметических процедурах из-за возможных изменений во внешности актрисы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DVnVZ4eiFW5
Теги:

Новости

Все новости