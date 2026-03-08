Реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в белье к 8 Марта (ФОТО)

Рубрики
Украинская реперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, привлекла внимание поклонников новой фотосессией, опубликованной в Instagram к Международному женскому дню 8 марта.
alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona появилась на новых фото в ярком образе в синем белье, ярко-розовых сапогах и шубке. Фотографии с реперкой быстро разошлись по сети.
Целью публикации откровенных фото от alyona alyona стала попытка не только привлечь внимание к празднику, но и напомнить о силе и роли украинских женщин во время войны.
Вместе с фотосессией реперша также опубликовала призыв поддержать благотворительный сбор на дроны для бригады, где служат представительницы ветеранского движения VETERANKA. По словам исполнительницы, лучшим поздравлением к 8 Марта может стать не только букет или слова, но и реальная помощь тем, кто защищает страну.
