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"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сегодня (ФОТО)

Французская модель Тилан Блондо вышла замуж за диджея Бена Атталя.

5 июля 2026, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Французская модель Тилан Блондо, которую еще в детстве мировые СМИ окрестили "самой красивой девочкой в мире", официально вышла замуж. В 25 лет она вышла замуж за французского диджея Бена Атталя. Свадебная церемония состоялась в Париже и стала новым этапом в жизни модели, на протяжении многих лет находившейся в центре внимания через свой титул.

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сегодня (ФОТО)

Тилан Блондо. Фото: instagram / thylaneblondeau

Модельная карьера Тилан Блондо началась довольно рано. В четырехлетнем возрасте она дебютировала на показе Jean Paul Gaultier, а уже через несколько лет после фотосессии для Vogue Enfants получила неофициальное звание "самой красивой девочки мира". В это время ее фотографии впервые облетели международные медиа с таким заголовком.

Однако популярность имела и обратная сторона. В десятилетнем возрасте Тилан снялась для Vogue Paris в фотосессии, которая вызвала острые дискуссии из-за слишком взрослого образа ребенка. Позже модель не раз признавалась, что ей было непросто жить под давлением ожиданий, ведь она хотела, чтобы ее воспринимали не только из-за внешности.

”Самая красивая девочка в мире” вышла замуж: как она выглядит сегодня (ФОТО) - фото 2

Тилан Блондо, которую называли "самой красивой девочкой". Фото: instagram/thylaneblondeau

Несмотря на критику, Блондо успешно выстроила карьеру в мире моды. В 2017 году она дебютировала на взрослом подиуме Dolce & Gabbana, а затем стала лицом L'Oréal и сотрудничала с ведущими модными и косметическими брендами. За это время она также работала рядом с такими известными моделями, как Джордан Данн и Джиджи Хадид.

”Самая красивая девочка в мире” вышла замуж: как она выглядит сегодня (ФОТО) - фото 2

Бен Атталь и Тилан Блондо. Фото: instagram/thylaneblondeau

”Самая красивая девочка в мире” вышла замуж: как она выглядит сегодня (ФОТО) - фото 2

Тилан Блондо вышла замуж за Бена Атталя. Фото: instagram/thylaneblondeau

О помолвке с Беном Атталем Тилан Блондо сообщила всего несколько месяцев назад, назвав его своим "лучшим другом". На свадебной церемонии модель появилась в классическом белом платье с элегантной накидкой, в то время как жених выбрал темно-синий костюм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, неожиданная правда об инфлюэнсерше, которую назвали "самой красивой девушкой мира".

Также "Комментарии" писали, что самая сексуальная болельщица мира поразила ЧМ-2026.



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Источник: https://www.instagram.com/p/DaN-b6EjJdk/?img_index=1
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