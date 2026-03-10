"Найкрасивіша дівчина у світі" заручилася: хто став її обранцем (ФОТО)

Французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали "найкрасивішою дівчиною у світі", оголосила про заручини зі своїм партнером актором і діджеєм Беном Атталом. Про це 24-річна знаменитість поділилася з підписниками в Instagram після романтичної поїздки пари до Греції.

Тілан Блондо. Фото: instagram.com/thylaneblondeau

Тілан Блондо опублікувала серію спільних фотографій з Беном Атталом та показала обручку з великим діамантом. У підписі до фото модель коротко повідомила про заручини.

"Я сказала "так" своєму найкращому другу. Сподіваюся, назавжди", — написала Блондо.

Обранець Тілан Блондо — це представник відомої французької акторської династії. Бен Атталь є сином актора і режисера Івана Атталя та акторки і співачки Шарлотти Генсбур. Його бабуся і дідусь легендарні Джейн Біркін і Серж Генсбур, які вважаються культовими постатями для французької культури.

Тілан Блондо стала відомою ще в дитинстві. Вона вперше вийшла на подіум у чотири роки під час показу Жана-Поля Готьє. Пізніше модель потрапила на обкладинки модних журналів і привернула увагу медіа після того, як журнал Vogue назвав її "найкрасивішою дівчинкою у світі" у шестирічному віці.

Тілан Блондо у шестирічному віці. Фото: instagram.com/thylaneblondeau

Згодом Блондо побудувала успішну кар’єру у модній індустрії. Вона співпрацювала з такими брендами, як Dolce & Gabbana, стала амбасадоркою L'Oréal та обличчям парфумів Lolita Lempicka. У 2018 році її знову включили до рейтингу TC Candler як одну з найкрасивіших жінок світу.

З Беном Атталом модель перебуває у стосунках із 2020 року. Пара рідко ділиться подробицями особистого життя, однак іноді публікує спільні фото в соціальних мережах.

