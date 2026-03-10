"Самая красивая девушка в мире" обручилась: кто стал ее избранником (ФОТО)

Тилан Блондо. Фото: instagram.com/thylaneblondeau

Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли "самой красивой девушкой в мире", объявила о помолвке со своим партнером актером и диджеем Беном Атталом. Об этом 24-летняя знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram после романтической поездки пары в Грецию.

Тилан Блондо опубликовала серию общих фотографий с Беном Атталом и показала обручальное кольцо с большим бриллиантом. В подписи к фото модель кратко сообщила о помолвке.

"Я сказала "да" своему лучшему другу. Надеюсь, навсегда", — написала Блондо.

Избранник Тилан Блондо – это представитель известной французской актерской династии. Бен Атталь – сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. Его бабушка и дедушка легендарны Джейн Биркин и Серж Генсбур, считающиеся культовыми фигурами для французской культуры.

Тилан Блондо стала известна еще в детстве. Она впервые вышла на подиум в четыре года во время показа Жана-Поля Готье. Позже модель попала на обложки модных журналов и привлекла внимание медиа после того, как журнал Vogue назвал ее "самой красивой девочкой в мире" в шестилетнем возрасте.

Тилан Блондо в шестилетнем возрасте. Фото: instagram.com/thylaneblondeau

Затем Блондо построила успешную карьеру в модной индустрии. Она сотрудничала с такими брендами, как Dolce & Gabbana, стала послом L'Oréal и лицом духов Lolita Lempicka. В 2018 году ее снова включили в рейтинг TC Candler как одну из самых красивых женщин мира.

С Беном Атталом модель находится в отношениях с 2020 года. Пара редко делится подробностями личной жизни, но иногда публикует общие фото в социальных сетях.

