logo
Русский Українська

BTC/USD

56423.81

ETH/USD

1714.97

LTC/USD

186.27

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Самые красивые звезды за 40: кто стал лидером рейтинга
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые красивые звезды за 40: кто стал лидером рейтинга

В рейтинг попали Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян и Бекхэмы

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты бьюти-компании Glowday провели опрос и выяснили, каких мировых знаменитостей старше 40 лет считают самыми красивыми.

Самые красивые звезды за 40: кто стал лидером рейтинга

Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40 (фото из открытых источников)

Лидером рейтинга оказалась 51-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес. Более 38% опрошенных женщин отметили, что хотели бы после 50 лет выглядеть также шикарно как актриса. Следом за ней в списке оказалась 52-летняя звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Ее фигура и внешний вид понравились 34% участникам опроса.  И замкнула тройку лидеров 40-летняя Ким Кардашьян, за нее отдали свой голос 31% респондентов. 

Кроме того, в рейтинг самых красивых знаменитостей старше 40 лет попал звезда фильма "Люди в черном" Уилл Смит (30%), британский дизайнер, экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм (28%), а также ее супруг Дэвид Бекхэм, красавчик Брэд Питт, супермодель Наоми Кэмпбелл, актер Том Круз и другие. 

Отметим, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес тщательно работает над собой, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Звезда "Стриптизерш" придерживается правильного питания, у нее всегда в холодильнике много овощей и фруктов, а также зелени. На завтрак Лопес предпочитает зеленый фреш.

Напомним, что Дженнифер Лопес неоднократно обвиняли в том, что она делала пластические операции, но знаменитость опровергает эти слухи и уверяет, что никаких манипуляций со своей внешностью не совершала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом 2020 года актриса Дженнифер Лопес запустила свой бренд косметических средств под названием JLo Beauty. Ее компания предлагает покупателям не только косметику, но и средства по уходу за кожей и телом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9404769/Jennifer-Lopez-51-hailed-fabulous-star-aged-40.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ