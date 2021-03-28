Самые красивые звезды за 40: кто стал лидером рейтинга

Эксперты бьюти-компании Glowday провели опрос и выяснили, каких мировых знаменитостей старше 40 лет считают самыми красивыми.

Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40 (фото из открытых источников)

Лидером рейтинга оказалась 51-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес. Более 38% опрошенных женщин отметили, что хотели бы после 50 лет выглядеть также шикарно как актриса. Следом за ней в списке оказалась 52-летняя звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Ее фигура и внешний вид понравились 34% участникам опроса. И замкнула тройку лидеров 40-летняя Ким Кардашьян, за нее отдали свой голос 31% респондентов.

Кроме того, в рейтинг самых красивых знаменитостей старше 40 лет попал звезда фильма "Люди в черном" Уилл Смит (30%), британский дизайнер, экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм (28%), а также ее супруг Дэвид Бекхэм, красавчик Брэд Питт, супермодель Наоми Кэмпбелл, актер Том Круз и другие.

Отметим, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес тщательно работает над собой, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Звезда "Стриптизерш" придерживается правильного питания, у нее всегда в холодильнике много овощей и фруктов, а также зелени. На завтрак Лопес предпочитает зеленый фреш.

Напомним, что Дженнифер Лопес неоднократно обвиняли в том, что она делала пластические операции, но знаменитость опровергает эти слухи и уверяет, что никаких манипуляций со своей внешностью не совершала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом 2020 года актриса Дженнифер Лопес запустила свой бренд косметических средств под названием JLo Beauty. Ее компания предлагает покупателям не только косметику, но и средства по уходу за кожей и телом.

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