Самый богатый музыкант десятилетия попал в реанимацию

55-летний американский рэпер Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, оказался в реанимации из-за аневризмы сосуда головного мозга.

Dr. Dre / фото: Getty Images

По данным издания TMZ, популярный музыкант находится в одной из больниц Лос-Анджелеса и сейчас его состояние стабильное. Он обратился к своим фанатам и сказал, что с ним все хорошо, он идет на поправку и в скором времени вернется домой. Также он поблагодарил своих поклонников за любовь и поддержку. Врачи пока не знают, что спровоцировало кровоизлияние, поэтому рэпер остается в больнице и проходит обследования.

Известно, что в 2019 году рэпер Dr. Dre, по данным журнала Forbes, был признан самым богатым музыкантом десятилетия. Ее состояние оценивалось в 950 миллионов долларов. Помимо музыки, рэпер также занимался предпринимательством. В 2008 году он создал компанию Beats Electronics — производителя аудиооборудования высокого класса. Это детище приносило ему солидный доход, а в 2014 году рэпер продал его компании Apple за 3 млрд долларов, при этом 25% из них достались лично Drе.

Напомним, в конце июня 2020 года в сети появилась информация, что американский рэпер Dr.Dre разводится со своей супругой Николь после 24 лет брака. От своего мужчина экс-возлюбленная требует алименты в размере 2 миллионов долларов каждый месяц. Адвокаты рэпера, который и так оплачивает все ее расходы, стараются доказать суду абсурдность ее претензий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярного американского рэпера Лил Яса, настоящее имя которого Александр Марк Антонио, застрелили после записи нового трека.

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