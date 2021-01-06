kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34518.68

ETH/USD

1104.10

LTC/USD

160.42

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Самый богатый музыкант десятилетия попал в реанимацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый богатый музыкант десятилетия попал в реанимацию

Музыкант сообщил фанатам, что уже идет на поправку

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

55-летний американский рэпер Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, оказался в реанимации из-за аневризмы сосуда головного мозга.

Самый богатый музыкант десятилетия попал в реанимацию

Dr. Dre / фото: Getty Images

По данным издания TMZ, популярный музыкант находится в одной из больниц Лос-Анджелеса и сейчас его состояние стабильное. Он обратился к своим фанатам и сказал, что с ним все хорошо, он идет на поправку и в скором времени вернется домой. Также он поблагодарил своих поклонников за любовь и поддержку. Врачи пока не знают, что спровоцировало кровоизлияние, поэтому рэпер остается в больнице и проходит обследования.

Известно, что в 2019 году рэпер Dr. Dre, по данным журнала Forbes, был признан самым богатым музыкантом десятилетия. Ее состояние оценивалось в 950 миллионов долларов. Помимо музыки, рэпер также занимался предпринимательством. В 2008 году он создал компанию Beats Electronics — производителя аудиооборудования высокого класса. Это детище приносило ему солидный доход, а в 2014 году рэпер продал его компании Apple за 3 млрд долларов, при этом 25% из них достались лично Drе.

Напомним, в конце июня 2020 года в сети появилась информация, что американский рэпер Dr.Dre разводится со своей супругой Николь после 24 лет брака. От своего мужчина экс-возлюбленная требует алименты в размере 2 миллионов долларов каждый месяц. Адвокаты рэпера, который и так оплачивает все ее расходы, стараются доказать суду абсурдность ее претензий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярного американского рэпера Лил Яса, настоящее имя которого Александр Марк Антонио, застрелили после записи нового трека. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2021/01/05/dre-suffers-brain-aneursym-la-health/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ