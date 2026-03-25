"Самый красивый преступник мира": как полицейское фото сделало Джереми Микса звездой

История Джереми Микс стала одним из самых необычных примеров того, как случайная популярность в соцсетях может кардинально изменить жизнь человека. В 2014 году полицейское фото Микса после ареста в США стало вирусным, а пользователи интернета быстро прозвали его "самым красивым преступником мира".

Джереми Микс. Фото: instagram/jmeeksofficial/

Джереми Микса задержали в Калифорнии за незаконное владение оружием и вероятные связи с бандой. Однако тогда он даже не подозревал, что его снимок активно распространяется в сети. В интервью подкасту Inside True Crime Микс признался, что не пользовался социальными сетями и узнал о своей популярность лишь впоследствии.

По его словам, после того, как фото стало вирусным, в тюрьму начали массово поступать письма из разных стран.

"На меня посыпались потоки писем со всего мира. Я, видимо, получал по 300 писем в день", – рассказал Микс.

Как оказалось титул "красивейшего преступника мира" принес не только славу и популярность, но и трудности. Судебные заседания превращались в хаотические события из-за присутствия десятков журналистов, а интерес публики усложнял возможность видеться с семьей, поскольку посторонние люди записывались к нему на свидание.

Джереми Микс. Фото: instagram/jmeeksofficial/

Джереми Микс. Фото: instagram/jmeeksofficial/

В 2015 году суд приговорил Микса к 27 месяцам заключения. Преступник вышел в 2016 году на свободу и быстро воспользовался внезапной популярностью. Джереми Микс приступил к карьере модели, сотрудничал с известными брендами и дебютировал на подиуме во время New York Fashion Week. Впоследствии он написал автобиографию и начал заниматься благотворительностью, помогая молодежи избегать криминального пути.

Сегодня Джереми Микс продолжает работать в модной индустрии.

