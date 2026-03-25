"Найкрасивіший злочинець світу": як поліцейське фото зробило Джеремі Мікса зіркою

Історія Джеремі Мікс стала одним із найбільш незвичних прикладів того, як випадкова популярність у соцмережах може кардинально змінити життя людини. У 2014 році поліцейське фото Мікса після арешту в США стало вірусним, а користувачі інтернету швидко прозвали його "найкрасивішим злочинцем світу".

Джеремі Мікс. Фото: instagram/jmeeksofficial/

Джеремі Мікса затримали в Каліфорнії за незаконне володіння зброєю та ймовірні зв’язки з бандою. Однак він тоді навіть не підозрював, що його знімок активно поширюється в мережі. В інтерв’ю подкасту Inside True Crime Мікс зізнався, що не користувався соціальними мережами й дізнався про свою популярність лише згодом.

За його словами, після того, як фото стало вірусним, до в’язниці почали масово надходити листи з різних країн.

"На мене посипалися потоки листів з усього світу. Я, мабуть, отримував по 300 листів на день", — розповів Мікс.

Як виявилося титул "найкрасивішого злочинця світу" приніс не лише славу та популярність, але й труднощі. Судові засідання перетворювалися на хаотичні події через присутність десятків журналістів, а інтерес публіки ускладнював можливість бачитися з родиною, оскільки сторонні люди записувалися до нього на побачення.

У 2015 році суд засудив Мікса до 27 місяців ув’язнення. Злочинець вийшов 2016 році на свободу та швидко скористався раптовою популярністю. Джеремі Мікс розпочав кар’єру моделі, співпрацював із відомими брендами та дебютував на подіумі під час New York Fashion Week. Згодом він написав автобіографію та почав займатися благодійністю, допомагаючи молоді уникати кримінального шляху.

Сьогодні Джеремі Мікс продовжує працювати у модній індустрії.

