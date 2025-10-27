Помер Бйорн Андресен: його називали "найкрасивішим хлопчиком у світі" (ФОТО)

Рубрики
Шведський актор Бйорн Андресен, який у 15 років прославився завдяки ролі Тадзіо у фільмі "Смерть у Венеції" режисера Лукіно Вісконті, помер у віці 70 років. Про смерть актора повідомив Крістіан Петрі, співрежисер документальної стрічки "Найкрасивіший хлопець у світі", присвяченої складній долі Андресена.
Бйорн Андресен. Фото: MantarayFilm 2021
Бйорн Андресен народився 26 січня 1955 року в Стокгольмі. Його раннє життя було сповнене втрат, адже батько загинув в автокатастрофі, а мати покінчила життя самогубством, коли хлопчику було лише десять. Вихованням займалися бабуся та дідусь, які помітили його артистичність і наполягали, щоб онук пробував себе в кіно.
Саме на одному з кастингів юного Андресена помітив Лукіно Вісконті, який шукав актора для екранізації новели Томаса Манна "Смерть у Венеції".
У 1971 році Андресен зіграв роль юного Тадзіо — символу юної краси, яким захоплюється головний герой стрічки, старіючий композитор у виконанні Дірка Богарда. Саме після прем’єри фільму Вісконті назвав його "найкрасивішим хлопчиком у світі", однак ця фраза стала тягарем для актора.
Бйорн Андресен у фільмі 1971 року "Смерть у Венеції". Фото: Everett Collection Inc/Alamy
Попри всесвітню славу, Андресен не раз визнавав, що досвід роботи з Вісконті став для нього травматичним.
Після успіху "Смерті у Венеції" Андресен став об’єктом шаленої уваги. У Японії він перетворився на справжню поп-ікону, знімався в рекламі, виступав на сцені та збирав натовпи шанувальників.
Згодом Андресен повернувся до Швеції, де присвятив себе музиці. Він став піаністом і композитором. Попри це, Андерсон також продовжував акторську кар’єру, знявшись більш ніж у 30 фільмах і серіалах.
Бйорн Андресен - найкрасивіший хлопчик у світі
Попри десятиліття, які минули після прем’єри "Смерті у Венеції", Андресен так і не позбувся тіні Тадзіо. У документальному фільмі "Найкрасивіший хлопчик у світі" він розповів про те, як юна слава перетворилася на психологічне випробування. На питання, що б він сказав Вісконті сьогодні, Андресен відповів коротко: "Іди до біса".
