Семья Чака Норриса исполнит его последнее желание на 70 миллионов долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Семья Чака Норриса исполнит его последнее желание на 70 миллионов долларов

Семья Чака Норриса разделит его состояние в 70 миллионов долларов между женой и пятью детьми.

26 марта 2026, 09:45
Slava Kot

Семья легендарного американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса готовится выполнить его последнее желание – распределить наследство в размере около 70 миллионов долларов. По данным американских медиа, актер заранее позаботился о том, чтобы его имущество не стало причиной конфликтов между близкими.

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Чак Норрис умер 19 марта. Однако актер еще при жизни определил четкие правила распределения состояния. Согласно завещанию, деньги и активы должны быть разделены между его женой Джиной О'Келли и пятью детьми. Источники, близкие к семье, утверждают, что актер хотел, чтобы его состояние стало поддержкой для его близких, а не источником споров.

"Чак всегда четко давал понять, что его имущество должно перейти к ближайшим ему людям, и что не будет никаких споров по поводу его наследия. Ожидается, что имущество Чака будет разделено между шестью людьми справедливо и в соответствии с его завещанием. Все было заранее согласовано в семье", — заявил источник в Radar Online.

Точное распределение состояния Чака Норриса публично не разглашается, однако источники уверяют, что оно будет выполнено по плану актера. За свою карьеру в кино и мастера боевых искусств Норрис накопил состояние в 70 миллионов долларов, что делает его одним из самых богатых актеров боевиков своего поколения.

У Норриса остались пятеро детей от разных отношений. Двое сыновей Майк и Эрик от первого брака с Дайанной Холечек. В августе 2001 года Чак Норрис и его вторая жена Джина стали родителями близнецов, которых назвали Дакота и Данили. Также у актера есть внебрачный ребенок Дакота родившийся в 1962 году, однако Норрис о нем узнал в 1990 году.

