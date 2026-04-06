Семья Чака Норриса сделала специальное заявление из-за видео созданные ИИ: детали

Семья легендарного американского актера Чака Норриса выступила с заявлением из-за волны дезинформации, распространяющейся в интернете после его смерти. По словам близких, в сети массово появляются видео и публикации, созданные с помощью искусственного интеллекта, содержащие вымышленные утверждения о состоянии здоровья Чака Норриса и обстоятельствах его последних дней.

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Звезда культового сериала "Уокер, техасский рейнджер" Чак Норрис скончался 19 марта в возрасте 86 лет на Гавайях. На следующий день семья подтвердила его смерть на официальной странице актера в Instagram. Однако почти сразу после этого в социальных сетях стали распространяться сфабрикованные видео и сообщения.

В заявлении семья подчеркнула, что материалы, созданные искусственным интеллектом, содержат ложные истории о якобы давних проблемах со здоровьем Норриса, а также вымышленные детали о его семейных отношениях.

"Нам известно, что после смерти Чака в интернете появился ряд видео и публикаций, созданных искусственным интеллектом, которые содержат ложную и обманчивую информацию об обстоятельствах его смерти, истории его здоровья и тех, кто был рядом с ним", — отметили родственники актера.

Например, среди таких массово распространившихся публикаций было изображение созданное искусственным интеллектом, на котором несколько звезд боевиков эпохи Чака Норриса якобы стоят у гроба, покрытого американским флагом. На нем изображены Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и Мел Гибсон.

Семья Чака Норриса призвала поклонников не доверять непроверенным сообщениям в сети и распространять только информацию из официальных источников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на смерть Чака Норриса тремя словами.

Также "Комментарии" писали, что семья Чака Норриса исполнит его последнее желание на 70 миллионов долларов.