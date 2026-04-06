Семья Чака Норриса сделала специальное заявление из-за видео созданные ИИ: детали
НОВОСТИ

Семья Чака Норриса сделала специальное заявление из-за видео созданные ИИ: детали

После смерти Чака Норриса в Интернете распространяются видео с актером, созданные искусственным интеллектом.

6 апреля 2026, 13:07
Семья легендарного американского актера Чака Норриса выступила с заявлением из-за волны дезинформации, распространяющейся в интернете после его смерти. По словам близких, в сети массово появляются видео и публикации, созданные с помощью искусственного интеллекта, содержащие вымышленные утверждения о состоянии здоровья Чака Норриса и обстоятельствах его последних дней.

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Звезда культового сериала "Уокер, техасский рейнджер" Чак Норрис скончался 19 марта в возрасте 86 лет на Гавайях. На следующий день семья подтвердила его смерть на официальной странице актера в Instagram. Однако почти сразу после этого в социальных сетях стали распространяться сфабрикованные видео и сообщения.

В заявлении семья подчеркнула, что материалы, созданные искусственным интеллектом, содержат ложные истории о якобы давних проблемах со здоровьем Норриса, а также вымышленные детали о его семейных отношениях.

"Нам известно, что после смерти Чака в интернете появился ряд видео и публикаций, созданных искусственным интеллектом, которые содержат ложную и обманчивую информацию об обстоятельствах его смерти, истории его здоровья и тех, кто был рядом с ним", — отметили родственники актера.

Например, среди таких массово распространившихся публикаций было изображение созданное искусственным интеллектом, на котором несколько звезд боевиков эпохи Чака Норриса якобы стоят у гроба, покрытого американским флагом. На нем изображены Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и Мел Гибсон.

Семья Чака Норриса призвала поклонников не доверять непроверенным сообщениям в сети и распространять только информацию из официальных источников.

