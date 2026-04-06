Сім’я Чака Норріса зробила спеціальну заяву через відео створені ШІ: деталі

Родина легендарного американського актора Чака Норріса виступила з заявою через хвилю дезінформації, що поширюється в інтернеті після його смерті. За словами близьких, у мережі масово з’являються відео та публікації, створені за допомогою штучного інтелекту, які містять вигадані твердження про стан здоров’я Чака Норріса та обставини його останніх днів.

Чак Норріс. Фото з відкритих джерел

Зірка культового серіалу "Вокер, техаський рейнджер" Чак Норріс помер 19 березня у віці 86 років на Гаваях. Уже наступного дня родина підтвердила його смерть на офіційній сторінці актора в Instagram. Однак майже одразу після цього в соціальних мережах почали поширюватися сфабриковані відео та повідомлення.

У заяві родина наголосила, що матеріали, створені штучним інтелектом, містять неправдиві історії про нібито давні проблеми зі здоров’ям Норріса, а також вигадані деталі про його сімейні стосунки та людей.

"Нам відомо, що після смерті Чака в інтернеті з’явилася низка відео та публікацій, створених штучним інтелектом, які містять неправдиву та оманливу інформацію щодо обставин його смерті, історії його здоров’я та тих, хто був поруч із ним", — зазначили родичі актора.

Наприклад, серед таких публікацій, які масово поширилися, було зображення створене штучним інтелектом, на якому кілька зірок бойовиківепохи Чака Норріса нібито стоять біля труни, накритої американським прапором. На ньому зображені Джекі Чан, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Вілліс та Мел Гібсон.

Родина Чака Норріса закликала шанувальників не довіряти неперевіреним повідомленням у мережі та поширювати лише інформацію з офіційних джерел.

