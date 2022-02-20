Сестры Хадид полностью обнажились для съемок Versace (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Известные
сестры Белла и Джиджи Хадид, которые давно покорили мировой подиум, снялись в
новом кампейне итальянского модного дома Versace, представ в обнаженном виде. Сексуальная
фотография была опубликована на официальной странице бренда в Instagram.
Белла и Джиджи Хадид (фото из открытых источников)
На снимке американские модели стоят в полный рост, прикрыв интимные места сумками Versace из новой коллекции черного и белого цвета, а грудь — наращенными волосами. Девушки держат в руке красное яблоко, а по левой ноге Беллы Хадид ползет змея. На моделях также были ювелирные изделия Versace: кольца, серьги, браслеты и кулоны с изображением Медузы Горгоны – эмблемы Модного дома.
Эта
фотография стала отсылкой к Эдемскому саду и первородному греху. Похожий снимок
бренд Versace уже делал в 1995 году, тогда в сьемках участвовал Сильвестр
Сталлоне и Клаудия Шиффер, которые прикрывались фарфоровыми тарелками с
фирменным принтом.
Напомним,
25-летняя популярная супермодель
Белла Хадид взяла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда
Victoria's Secret, снявшись в специальной фотосессии.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, американская знаменитость Белла Хадид показала снимок, на котором позирует перед зеркалом в свободных штанах и
откровенном розовом топе на голое тело, продемонстрировав очертание своей
груди.
Читайте
также, что супермодель Белла Хадид, находясь в самоизоляции, продолжала сотрудничать
с модными брендами и устраивала пикантные домашние фотосессии. На страничке в
Instagram знаменитость опубликовала фотографию для французского бренда
Jacquemus. Модель
примерила пикантные образы модной марки, а интимные места прикрывала новыми
сумочками.
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