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Сестры Хадид полностью обнажились для съемок Versace (ФОТО)

Известные модели Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для новой рекламы итальянского модного дома Versace

сегодня, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Известные сестры Белла и Джиджи Хадид, которые давно покорили мировой подиум, снялись в новом кампейне итальянского модного дома Versace, представ в обнаженном виде. Сексуальная фотография была опубликована на официальной странице бренда в Instagram.

Сестры Хадид полностью обнажились для съемок Versace (ФОТО)

Белла и Джиджи Хадид (фото из открытых источников)

На снимке американские модели стоят в полный рост, прикрыв интимные места сумками Versace из новой коллекции черного и белого цвета, а грудь — наращенными волосами. Девушки держат в руке красное яблоко, а по левой ноге Беллы Хадид ползет змея. На моделях также были ювелирные изделия Versace: кольца, серьги, браслеты и кулоны с изображением Медузы Горгоны – эмблемы Модного дома.

Сестры Хадид полностью обнажились для съемок Versace (ФОТО) - фото 2

Эта фотография стала отсылкой к Эдемскому саду и первородному греху. Похожий снимок бренд Versace уже делал в 1995 году, тогда в сьемках участвовал Сильвестр Сталлоне и Клаудия Шиффер, которые прикрывались фарфоровыми тарелками с фирменным принтом.

Напомним, 25-летняя популярная супермодель Белла Хадид взяла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret, снявшись в специальной фотосессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, американская знаменитость Белла Хадид показала снимок, на котором позирует перед зеркалом в свободных штанах и откровенном розовом топе на голое тело, продемонстрировав очертание своей груди.

Читайте также, что супермодель Белла Хадид, находясь в самоизоляции, продолжала сотрудничать с модными брендами и устраивала пикантные домашние фотосессии. На страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографию для французского бренда Jacquemus. Модель примерила пикантные образы модной марки, а интимные места прикрывала новыми сумочками.


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