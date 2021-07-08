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Главная Новости Звезды персона Шэрон Стоун приписывают роман с молодым рэпером
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Шэрон Стоун приписывают роман с молодым рэпером

63-летнюю голливудскую знаменитость Шэрон Стоун подозревают в любовных отношениях с молодым рэпером

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезду триллера "Основной инстинкт" 63-летнюю Шэрон Стоун заподозрили в новом романе. И поговаривают, что ее избранник младше на 38 лет. Такой информацией поделилось издание Pagesix.

Шэрон Стоун приписывают роман с молодым рэпером

Шэрон Стоун / Фото: www.gettyimages.in

Источник сообщает, что голливудскую актрису несколько раз видели на тусовке в компании молодого рэп-исполнителя RMR. Свои романтические отношения они не подтверждают, по словам анонимного источника, между Шэрон и рэпером "уникальная дружба". Знаменитости много времени проводят вместе, развлекаются и танцуют.

В сообщении говорится, что 25-летний парень считает Шэрон Стоун очень крутой и ему нравится тусоваться с ней, потому что они на одной волне. Известно, что RMR недавно начал музыкальную карьеру, но в США уже весьма популярен. Он не раскрывает своего настоящего имени и не изменяет сценическому образу: парень ходит в балаклаве с золотыми грилзами на зубах

Отметим, что звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун дважды была замужем: за продюсером Майклом Гринбургом (1984-1989 годы) и журналистом Филом Бронштейном (1998- 2003 годы). У знаменитости трое приемных детей.

Напомним, что 63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун поразила своих поклонников соблазнительным летним фото. Звезда кино опубликовала снимок, на котором показала подтянутую фигуру в желтом купальнике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса, звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун поделилась снимком, на котором позировала в длинном платье золотистого цвета от бренда Valentino. В таком же образе звезда появлялась на торжественном мероприятии в 2012 году.


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Источник: https://pagesix.com/2021/07/06/sharon-stone-hanging-out-with-25-year-old-rapper-rmr/
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