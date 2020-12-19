Шоу, постановка, сценарий: холостячка сделала искреннее заявление о своем выборе

Вчера вся Украина с восторгом наблюдала за финальным выпуском популярного проекта "Холостячка". Украинская актриса Ксения Мишина наконец-то определилась и сделала выбор в пользу сценариста и автора Александра Эллерта.

ФОТО: Из открытых источников

По окончанию выпуска, на странице в Instargam холостячка выложила фотографию со своим избранником и поблагодарила команду профессионалов, которые работали над созданием проекта. Ксения Мишина также добавила что, разумеется, шоу было построено на сценарии, но заверила всех поклонников, что выбор она сделала сердцем.

Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу — да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем. Красивая импровизация невозможна без продуманного и подготовленного контекста", — написала Мишина под фото с победителем проекта Александром Эллертом.





Напомним, что вчера вышла финальная серия романтического шоу "Холостячка", где сердце украинской актриса Ксении Мишиной пытались завоевать 12 мужчин. По итогу заветное "да" от знаменитости услышал сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт. По словам актрисы, именно в этого мужчину она по-настоящему влюбилась и захотела построить крепкие отношения и семью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ксения Мишина уже съехалась с победителем проекта "Холостячка". В опубликованных видео актрисы поклонники обратили внимание на интерьер квартиры. Именно из нее знаменитость часто ведет прямые эфиры и снимает видеоролики в социальные сети. Пользователи уверяют, что Александр Эллерт также часто появляется в прямых трансляциях, которые ведутся именно из этого помещения. Главными сходствами в интерьере, на которые обратили внимание фанаты, стали диван и кухонный гарнитур. Именно они часто появляются в видео Ксении и Александра.













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