Сильвестру Сталлоне – 80: как изменился актер и выглядит сегодня (ФОТО)

Легенда Голливуда, исполнитель культовых ролей Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо Сильвестр Сталлоне 6 июля отмечает 80-летие. Актер, десятилетиями ассоциировавшийся с непреклонной силой и безупречной физической формой, сегодня заметно изменился.

Сильвестр Сталлоне. Кадр из фильма "Рембо"

Сильвестр Сталлоне активно ведет соцсети, где можно увидеть последние фотографии актера. На снимке он значительно похудел, а его лицо стало истощенным. На официальных мероприятиях актер все чаще пользуется тростью, а его движения уже не так уверены, как во времена расцвета карьеры. Сам Сталлоне не скрывает, что это следствие многочисленных травм и операций на позвоночнике, полученных во время многолетних съемок, большинство опасных трюков он выполнял без дублеров.

Сильвестр Сталлоне в 80-е годы. Фото: instagram / officialslystallone

Несмотря на почтенный возраст, актер не отказался от спорта. Он признается, что адаптировал тренировки к возможностям своего организма: вместо работы с большими весами предпочитает упражнения с эластичными лентами, которые помогают поддерживать мышцы и суставы.

Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram / officialslystallone

Сильвестр Сталлоне с тростью. Фото: instagram / officialslystallone

Путь Сталлоне к мировой славе был непростым. Из-за врачебной ошибки во время рождения он получил частичный паралич левой части лица, что повлияло на язык и мимику. В детстве он регулярно сталкивался с насмешками, а в юности с многочисленными отказами в Голливуде.

Поворотным моментом стала история создания фильма "Рокки". Вдохновившись боксерским поединком между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером, Сталлоне всего за три дня написал сценарий. Несмотря на выгодные предложения продать его, он настоял, что сам сыграет главную роль. Риск оправдался: фильм стал мировым хитом и собрал более 225 миллионов долларов. Кроме того, фильм получил три премии "Оскар", а сам Сталлоне был номинирован сразу как актер и сценарист.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Сталлоне открыто поддержал Украину. В своих обращениях он выражал соболезнования украинцам и призвал как можно быстрее остановить войну.

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