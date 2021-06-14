Сложно подобрать слова: в семье Регины Тодоренко случилось горе в ее день рождения

Сегодня, 14 июня, популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко отмечает 31-летие. Однако вслед за поздравлениями, знаменитость настигли плохие новости. В своих Instagram-stories звезда рассказала о смерти своего дедушки.

Регина Тодоренко - фото из открытых источников

"Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", – сообщила телеведущая.

Напомним, что накануне Регина Тодоренко поделилась с фанатами печальным известием. В своем Instagram она рассказала, что медики обнаружили у нее неизлечимую болезнь под названием "витилиго". Артистка показала фото белого пятна у себя на ноге, а также сообщила, что ей в это место будут колоть плазму.

Ранее издание "Комментарии" писало, что на 92-м году жизни перестало биться сердце известного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Печальную новость подтвердил его сын. Известно, что в последнее время хореограф был в плохом состоянии, его здоровье было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Первый раз с двухсторонним воспалением легких народный артист попал в больницу в декабре 2020 года. Ему было трудно дышать, хотя тест на коронавирусную инфекцию был негативным. Накануне Нового года ему стало лучше и Чапкиса отправили домой, но перед Рождеством снова госпитализировали с пневмонией. Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене. Он запомнился не только своими яркими танцевальными номерами и "острыми" фразочками, но и невероятным оптимизмом, энтузиазмом и жизненной энергией.









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