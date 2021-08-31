Снежана Бабкина полностью обнажилась перед камерой (ФОТО)

36-летняя Снежана Бабкина удивила поклонников новой фотографией, на которой предстала полностью обнаженной.

Снежана Бабкина / Instagram / @snezhana_babkina

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала солнечный кадр, на котором сидит к фотографу спиной, прикрыв пикантные места, а на ее спину очень эстетично падает тень от ветви пальмы. Со спины фигура супруги украинского музыканта выглядит красивой и подтянутой, свой взгляд Снежана также отвела в сторону, поэтому на снимке не видно ее лица.

В публикации, которая собрала уже более 17 тысяч лайков женщина написала, что обнажила себя и свою жизнь. Она поделилась в личном блоге своими эмоциями, переживания и призналась, что гордится собой и своим мужем за то, что они справились со всеми трудностями и душевной болью.





"Как эстетично", "Очень красивая фигура! И тень от листочка просто в тему", "Фото очень красивое", "Вы прекрасная", "Снежана, ты прекрасна! Во всех аспектах! Спасибо за свет, который несёшь в мир, за то что делишься", "Вашими устами говорит Вселенная", — прокомментировали фолловеры.

Отметим, что в своих Insta-Stories Снежана Бабкина рассказывала подписчикам о своей жизни, детстве, о взаимоотношениях с первым мужем, и о том, как пережила измены своего нынешнего супруга Сергея и смогла сохранить семью.

Напомним, что музыкант и любимец многих поклонников музыки Сергей Бабкин рассказал, почему и с кем изменял своей супруге Снежане в первые три года их совместной жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный украинский певец и музыкант Сергей Бабкин похвастался поклонникам своим новым имиджем.

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