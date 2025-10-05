Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике: как выглядит 91-летняя легенда кино (ФОТО)

Софи Лорен. Фото из открытых источников

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, которую давно не видели на публике, неожиданно появилась на свадьбе своего сына Карло Понти-младшего. Церемония прошла в Женеве, где 91-летняя звезда стала почетной гостьей и вызвала восхищение поклонников своим видом.

Софи Лорен посетила празднование брака Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренерке Мариам Шарманашвили. Снимки с события опубликовала самая невеста в своем Instagram, где мир увидел, как сегодня выглядит легенда мирового кино Софи Лорен.

На фотографиях Софи Лорен улыбающаяся, элегантная и жизнерадостная. Она находится в классическом образе, что подчеркивает ее вечный шарм. Несмотря на почтенный возраст, актриса сохранила свой знаменитый стиль и излучает ту же харизму, что сделала ее иконой Голливуда.

Для Карло и Мариам это была уже вторая церемония. Первая состоялась на родине невесты в Грузии. Тогда Софи Лорен не смогла приехать из-за состояния здоровья, поэтому пара решила повторить обряд в Швейцарии, чтобы актриса смогла лично поздравить молодоженов.

Софи Лорен – одна из величайших фигур мирового кинематографа. Она стала символом "Золотого века Голливуда" и красоты 20 века. В 1962 году актриса вошла в историю как первая женщина, получившая премию "Оскар" за роль в неанглоязычном фильме "Чочара".

