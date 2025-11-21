Состояние крайне тяжелое: появились новые подробности о здоровье Степана Гиги

Украинский популярный блоггер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в крайне тяжелом состоянии.

В своем Telegram-канале блоггер отметил, что не будет раскрывать детали.

"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности", — написал Богдан.

20 утром команда Степана Гиги объявила об отмене его концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Певец был госпитализирован, где ему срочно была проведена операция.

Медики не раскрывают диагноз артиста, его состояние характеризуют как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.



"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. редактора) на месте", — говорит Добромильский.

Промо стирает большим концертным туром певец Степан Гига, исполнитель хита "Этот сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

