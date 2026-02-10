logo

Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары, мамы Кевина из "Один дома"
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары, мамы Кевина из "Один дома"

Умерла актриса Кэтрин О'Хара, известная по фильмам "Один дома". Причиной смерти стала легочная эмболия на фоне онкологии.

10 февраля 2026, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot

В США подтвердили причину смерти канадской актрисы Кэтрин О'Хары, известной миллионам зрителей по роли мамы Кевина в культовых фильмах "Один дома". Согласно медицинским документам, актриса умерла от легочной эмболии, вызванной образованием тромба.

Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары, мамы Кевина из "Один дома"

Кэтрин О'Хара. Кадр из фильма

Кэтрин О'Хара скончалась 30 января в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 71 года. В свидетельстве о смерти отмечено, что непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия, а основным сопутствующим заболеванием рак прямой кишки, с которым актриса боролась с марта 2025 года.

Легочная эмболия является опасным для жизни состоянием, возникающим из-за закупорки легочной артерии тромбом. По данным британской службы NHS, симптомы могут включать внезапную одышку, боль в груди и кашель с кровью.

Известие о смерти О'Хары вызвало волну соболезнований в мире кино. Актер и продюсер Сет Роген назвал ее "истерически смешным, добрым и невероятно щедрым человеком". Педро Паскаль, с которым она работала над сериалом "Последние из нас", написал, что мир "стал менее светлым" без нее.

Экранный сын О'Хары, Маколей Калкин, снимавшийся в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", также высказался о смерти актрисы.

"Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел сесть на стул рядом с тобой. Я тебя услышал. Но мне было еще столько чего сказать. Я тебя люблю. Увидимся позже", — написал Калкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маколей Калкин открыт к продолжению фильма "Один дома". Какой сюжет предлагает актер.

Также "Комментарии" писали, что стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг.



Источник: https://www.bbc.com/news/articles/ckg19nql0w8o
