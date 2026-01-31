«Я думав, у нас ще є час…» – Маколей Калкін зворушливо попрощався зі своєю "кіномамою"

Американський актор Маколей Калкін зворушливо відреагував на смерть канадсько-американської акторки Кетрін О’Гари, яка назавжди увійшла в історію кіно як мама Кевіна МакКалістера у культовому фільмі "Сам удома". Після звістки про її смерть актор опублікував у соцмережах архівне спільне фото зі знімального майданчика та написав емоційне прощальне звернення, яке миттєво розлетілося мережею.

Маколей Калкін публічно відреагував на смерть Кетрін О’Гари , яка зіграла маму Кевіна з фільму «Сам удома»

У своєму дописі Калкін зізнався, що щиро вірив, ніби ще матиме можливість поговорити з акторкою особисто. Він написав, що шкодує про слова, які не встиг сказати, і про розмови, які так і не відбулися. Актор наголосив, що завжди відчував її тепло, підтримку та справжню людяність, навіть за межами знімального майданчика. Його слова фанати назвали одним із найщиріших прощань, які будь-коли звучали в Голлівуді.

"Мамо. Я думав, у нас ще буде час. Я хотів більшого. Я хотів посидіти у кріслі поруч із тобою. Я чув тебе, але я мав сказати ще так багато. Я люблю тебе. Побачимося пізніше".

Сумна новина про смерть Кетрін О’Гари стала відомою 30 січня 2026 року, передають "Коментарі". Акторці було 71 рік. За інформацією американських ЗМІ, зокрема TMZ, вона пішла з життя у п’ятницю, а джерела, близькі до родини, підтвердили достовірність цієї інформації. Причину смерті наразі не розголошують, що лише посилило хвилю обговорень і співчуття у світових медіа.

Кетрін О’Гара стала світовою зіркою після виходу перших двох частин фільму "Сам удома" у 1990 та 1992 роках. Її образ мами Кевіна – доброї, трохи розгубленої, але безмежно люблячої жінки – став символом різдвяного кіно для кількох поколінь глядачів. Сам фільм і досі залишається святковою класикою, яку переглядають у всьому світі щороку.

Нову хвилю популярності акторка пережила завдяки ролі ексцентричної Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік". Вона з’явилася у всіх 80 серіях шоу, а у 2020 році здобула премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі. Ця роль закріпила за нею статус ікони сучасної комедії.

Серед інших визначних робіт Кетрін О’Гари – фільми Крістофера Геста "Найкращий у шоу" та "Могутній вітер", а також культовий "Бітлджус" 1988 року й його продовження "Бітлджус Бітлджус", що вийшло у 2024 році. Її останньою роботою став серіал Apple TV+ "The Studio", де вона знімалася разом із Сетом Рогеном та отримала чергову номінацію на "Еммі".

Кетрін О’Гара народилася в Торонто, була шостою дитиною з семи у родині. Понад 30 років вона прожила у шлюбі з художником-постановником Бо Велчем, з яким виховала двох синів. Для мільйонів глядачів у всьому світі вона назавжди залишиться не лише "мамою Кевіна", а й акторкою, яка вміла бути щирою, смішною і глибоко зворушливою водночас.

