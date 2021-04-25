После 20 лет отношений: почему Дзидзьо разводится с женой



















37-летний популярный исполнитель Дзидзьо признался, что уже 9 месяцев не живет со своей супругой Ярославой и они приняли решение подать на развод. В программе "Светская жизнь" артист объяснил, что же стало причиной такого непростого шага.

Дзидзьо с женой Ярославой / фото: instagram.com/slavia_official

Михаил Хома рассказал, что это не простая для него тема, но они с Ярославой решили отпустить друг друга спустя 20 лет отношений. По словам исполнителя, решение о разводе было обдуманным, они решили, что так будет лучше.

Артист подчеркнул, что они с возлюбленной познакомились еще в школьные годы и были совсем детьми. У них не было модели полноценной семьи, и они "не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает". Михаил отмечает, что за 8 лет официального брака они накапливали обиды, терпели и не хотели признавать, что в отношениях идет что-то не так. Но карантин помог разобраться в себе и принять взвешенное решение о разводе.

Известно, что жена Дзидзьо, которая недавно начала сольную карьеру, не раз говорила о том, что долгие годы жила в тени своего мужа, он не хотел и не поддерживал ее желание стать певицей. Но она решилась на это и выпустила песню "Я тебе не мамка", в которой, по ее словам, есть автобиографические строки. SLAVIA также рассказала, что из-за постоянной занятости мужа они так и не решились на детей и намекала на то, что супруг ей изменял.

Напомним, что карантин, похоже, негативно отразился и на взаимоотношениях 45-летней голливудской актрисы, звезды сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун и ее супруга Джима Тота. Поговаривают, что их брак трещит по швам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе.

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