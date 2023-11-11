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"Свобода это главное богатство": Пугачева ответила своим недоброжелателям

Известная советская и российская певица ответила тем, кто считает ее деньги и волосы на голове

сегодня, 21:00
Автор:
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Константин Куликов
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Алла Пугачева написала пост на своей странице в Инстаграмм, в котором ответила "кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников". Они, по ее мнению, пытаются очернить ее в глазах народа. Об этом сообщают "Комментарии".

"Свобода это главное богатство": Пугачева ответила своим недоброжелателям

Пугачева

По ее словам, говоря о "холопам и рабах" в России, она имела в виду не весь народ, а именно этих злобных комментаторов. Народ же России она считает "заложником" нынешней ситуации. Она уверена, что ее не предаст ее "многомиллионная армия поклонников".


Кроме того, она призвала не считать ее деньги и волосы на голове.

"Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", — заявила Пугачева.

Также она пообещала, что "вы обо мне еще услышите".

Ранее поп-звезда вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их детьми после вторжения РФ в Украину покинули Россию. Пугачева, в отличии от ее мужа, в открытую не осудила вторжение. Позже, после зачисления Галкина в иноагенты, она попросила сделать с ней тоже самое, при этом заявив, что она вместе с Галкиным желает "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан". 

Напомним, что накануне стало известно о возвращении Пугачевой в Россию, а также огромных гонорарах, которые она получит за выступление накануне Нового года. Это сообщения вызвали взрыв негодования у сторонников Путина.

Тем временем, в США рассказали, как Китай помогает российской армии воевать против Украины



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