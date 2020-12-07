Сын Григория Чапкиса отреагировал на его брак с молодой возлюбленной

В сентябре 2020 года стало известно, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился на избраннице, которая младше его на 52 года. Этот брак стал для него четвертым. Сын хореографа Грег признался, как относится к такому решению отца.

Григорий Чапкис с сыном Грегом (фото из открытых источников)

Сын Григория Чапкиса недавно прилетел в Украину из Америки и стал гостем популярного шоу "Танцы со звездами". Он признался, что из-за пандемии коронавирусной инфекции не видел отца почти год и очень ждал момента встречи с ним. Грег рассказал, что с удовольствием принял участие в украинском шоу, которым так дорожит его отец.

41-летний мужчина также прокомментировал брак Чапкиса и его молодой возлюбленной. Он отметил, что вся семья рада тому, что у отца есть человек, который его любит, ухаживает за ним и ждет дома. Грег признался, что у них не возникало ссор по поводу личной жизни отца, несмотря на распространяющиеся сплетни.

Известно, что Григорий Чапкис привил своим детям любовь к танцам. Его дочь Лилия живет в Италии, где занимается хореографией, а сын Грег (Григорий) преподаватель хип-хоп в Сан-Франциско.

Напомним, что известный хореограф Григорий Чапкис не называет имени своей новой жены, известно лишь, что она является ровесницей его внучки — 39-летней Анны Сафрончик.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Григорий Чапкис показал свои апартаменты в Киеве, где живет с молодой супругой. Хореограф признался, что познакомился с возлюбленной в ювелирном магазине, когда хотел купить подарок. Между ними завязалось общение, которое потом, как оказалось, переросло в любовь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!