«Так горячо»: Ева Лонгория восхитила фигурой в бикини (ФОТО)

Популярная актриса, звезда американского телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в свои 46 лет может похвастаться шикарной фигурой, что и делает, выставляя свои горячие фотографии в социальной сети.

Ева Лонгория (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кадр, на котором позирует в ярко-синем купальнике, демонстрируя свое подтянутое тело. Свой образ звезда "Отчаянных домохозяек" дополнила соломенной шляпкой, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками. А в руках у Евы Лонгории стакан с коктейлем, на котором написано: "Только хорошие вибрации". Так и подписала свой пост популярная актриса.

Меньше чем за сутки ее публикация собрала более 130 тысяч лайков и множество приятных комментариев от поклонников: "Так горячо", "Красивая Ева", "Вау, как сексуально", "Идеальная фигура", "Слишком красиво", "Эта девушка — огонь", "Ты выглядишь великолепно", — написали фолловеры.

Отметим, что Ева Лонгория активно занимается собой, для поддержания формы и красивой фигуры актриса увлекается кардиоаэробикой, ходит в спортзал, любит йогу и кикбоксинг.

Напомним, известная актриса Ева Лонгория поделилась с подписчиками

, продемонстрировав гибкость своего тела. 46-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" стоит на песке, в розовом купальнике и выполняет асану из йоги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпатажная украинская артистка MARUV выпустила собственную коллекцию латексных купальников, которые больше напоминают ее сценичные наряды, чем пляжную одежду. Певица отметила, что в них девушки будут чувствовать себя, как будто они прилетели из другой галактики.

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