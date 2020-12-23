«Так вот оно что»: Эллерт узнал, почему «Холостячка» выбрала именно его

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото из открытых источников)

В прошлую пятницу зрители наконец-то узнали, кто победил в финале романтического шоу "Холостячка". Но выбор Ксении Мишиной разделили далеко не все. В сети появляются безумные предположения насчет того, почему актриса сказала "да" именно Александру Эллерту.

После выхода финальной серии "Холостячка" в адрес Ксении Мишиной и Александра Эллерта "полетело" множество негативных комментариев. Актрису осуждали за ее выбор, а победителя шоу — за пиар и неподобающее поведение. И Ксения, и Александр несколько раз уже отвечали хейтерам и стараются не обращать внимание на тех, "кто знает, как им лучше жить".

Но недавно на Instagram-странице Holostyachka_news появился пост, в котором автор утверждает, что Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта из-за прописки. Якобы актрисе поступило предложение работать на киностудии в Ялте, а для того, чтобы ей комфортно было перемещаться между конфликтующими странами, Ксении нужен паспорт с гражданством РФ.

"Оформив брак с Александром Эллертом, который еще в 2016 году получил паспорт Российской федерации, Ксения Мишина получает новый паспорт и отправляется в Ялту", — объясняет источник.

Победитель "Холостячки" лишь посмеялся над этим предположением и выложил скриншот публикации в своем Instagram- Stories. Зрители также не поверили этой информации и в комментариях к посту написали, что у автора явно бурная фантазия.





Напомним, что зрители узнают, как сложилась любовная история Ксении Мишиной и Александра Эллерта после проекта "Холостячка" уже в эту пятницу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети еще до показа финальной серии "Холостячки", ходили слухи, что Ксения Мишина выбрала комика Александра Эллерта и они уже живут вместе.

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