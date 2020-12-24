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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки признался, с каким недугом родилась его дочь

Миллионер сказал, что в будущем его дочери проведут операцию

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

53-летний Джанлука Вакки, наиболее известен в сети как "танцующий миллионер" в октябре 2020 года впервые стал отцом. На свет появилась его дочь Блу Иерусалима, лицо которой он впервые показал в сети и признался, что малышка родилась с излечимым пороком.

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки признался, с каким недугом родилась его дочь

Джанлука Вакки / фото: instagram.com/gianlucavacchi

Джанлука Вакки на своей странице в Instagram опубликовал фотографии своей 25-летней возлюбленной Шэрон и новорожденной дочери. В публикации, собравшей за сутки 1,5 млн лайков, мужчина признался, что их малышка родилась с пороком, который в народе называют "волчьей пастью" (врожденная аномалия развития плода, выражающаяся возникновением расщелины в мягком или твердом нёбе, — прим. авт). Эта патология могла сопровождаться еще одним недостатком — "заячьей губой", но к счастью, он миновал первенца "танцующего миллионера".

53-летний бизнесмен написал, что Блу родилась с "волчьей пастью" и в будущем ее ждет операция, которая исправит этот недостаток и малышка сможет жить полноценной жизнью. Джанлука признался, что решил открыто об этом написать, потому что эта проблемаслучается с каждым 700-м младенцем.

Напомним, что итальянский миллионер занимает управляющую должность в автомобильной компании SEA Group, также он владеет 30% долей в семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, занимающейся производством упаковочного материала. В сети Джанлуку Вакки знают, как эксцентричного богача, который покоряет своим танцами на яхте в окружении красоток. С матерью своей дочери он познакомился три года назад. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский ресторатор Дмитрий Борисов станет отцом в седьмой раз.


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