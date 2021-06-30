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Главная Новости Звезды персона Тина Кароль полностью разделась для съемки с питоном (ВИДЕО)
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Тина Кароль полностью разделась для съемки с питоном (ВИДЕО)

Подписчики неоднозначно отреагировали на съемку

сегодня, 11:18
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская певица Тина Кароль обнародовала в социальной сети Instagram видео, на котором показалась полностью обнаженной. Исполнительница снялась сидя на полу с королевским питоном, который ползал по ее телу, пишет "ГОРДОН". 

Тина Кароль полностью разделась для съемки с питоном (ВИДЕО)

Тина Кароль - фото из открытых источников

"Будет красиво", – подписала публикацию знаменитость, анонсировав таким способом клип на новую песню "Красиво". 

Многие подписчики восхитились съемкой и усыпали певицу лестными комментариями. Однако не всем поклонникам понравился такой откровенный образ Тины Кароль: 

""Что творит!", "С ума сойти! Огонь! Пожар!", "Что не сделаешь ради популярности...", "Да... Дошла до ручки... Уже так досексуальничалась – аж до наготы... А секса не видать... Внутри холод. Чтобы показать, не надо играть"", — пишут в комментариях фолловеры. 

Напомним, что украинская популярная артистка Тина Кароль всегда выбирает для публичных выходов эффектные и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее фигуру. Недавно она поразила всех новым образом в платье за 1350 долларов. Наряд с откровенным декольте, который Тина приобрела за 1350 долларов (более 37 тысяч гривен) от грузинского модельера Дэвида Комы, облегал фигуру и выгодно подчеркивал ее достоинства. Свой образ украинская исполнительница дополнила блестящими туфлями серого цвета на каблуке от бренда Kachorovska, с которым выпустила коллекцию весенней обуви, а также французской косой и эффектным макияжем, сделав акцент на глазах. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что артистка Тина Кароль в субботу, 26 июня, должна была провести концерт в одесском клубе "ITAKA", но прервала его из-за ненадлежащих условий для выступления. 



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Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/chto-tvorit-doshla-do-ruchki-tina-karol-snyalas-polnostyu-goloy-1560333.html
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