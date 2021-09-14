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Главная Новости Звезды персона Тина Кароль выступит на празднике в Запорожской области: названа стоимость концерта певицы
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Тина Кароль выступит на празднике в Запорожской области: названа стоимость концерта певицы

Выступление обойдется Мелитополю в 388 тысяч гривен

сегодня, 16:10
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская певица Тина Кароль собирается выступить на Дне города Мелитополя, что в Запорожской области. Праздничный концерт состоится 25 сентября. На сайте электронных закупок Prozorro появилась информация о стоимости выступления артистки, передает УНИАН. 

Тина Кароль выступит на празднике в Запорожской области: названа стоимость концерта певицы

Тина Кароль - фото из открытых источников

Сообщается, что выступление звезды, на мероприятии, приуроченном ко Дню города, обойдется местной власти практически в 400 тысяч гривен. Также отмечается, что цена концерта уже утверждена. 


Издание добавляет, что такая стоимость выступления артистки может показаться достаточно высокой. Однако, сравнив ее с новогодним прайсом Тины Кароль, журналисты называют цену демократичной. СМИ сообщали, что стоимость концерта певицы в канун новогодних праздников еще в 2019 году равнялась 20 тысячам евро (около 600 тысяч гривен). 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, украинская певица Тина Кароль редко выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram архивные фотографии. Однако не так давно на одном из ее фан-аккаунтов появился снимок, где знаменитость запечатлена в 14-летнем возрасте. Снимок был сделан в 1999 году на фестивале "Черноморские игры", когда Тина Кароль только начинала свой творческий путь.

Также в материале портала сообщалось, что Тине Кароль нашли замену на популярном телевизионном танцевальном шоу. В воскресенье, 5 сентября, состоялась премьера пятого сезона шоу "Танцы со звездами". Накануне вечером выяснилось, что состав ведущих проекта изменился. Вместо Тины Кароль компанию Юрию Горбунову составит актриса и модель Иванна Онуфрийчук. 



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/tina-karol-vystupit-na-dne-goroda-v-melitopole-nazvana-stoimost-koncerta-pevicy-11543620.html
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