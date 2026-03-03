logo

Трудно узнать: как сегодня выглядит популярная телеведущая Кульбаба из М1 (ФОТО)
Трудно узнать: как сегодня выглядит популярная телеведущая Кульбаба из М1 (ФОТО)

Бывшая ведущая М1 Валерия Крук (Кульбаба) стала фитнес-моделью и блоггершей. Где она сейчас и как смотрится в 47 лет.

3 марта 2026, 07:40
Slava Kot

Валерия Крук (Кульбаба) на канале М1

Когда-то ее знала вся музыкальная аудитория страны, яркая телеведущая из телеканала М1 была лицом хит-парадов и светских событий. Сегодня Валерия Крук, прославившаяся под псевдонимом Coolbaba, сменила телестудию на спортзал и соцсети.

Валерия Крук родилась в Киеве, окончила экономический факультет НАУ, с детства увлекалась музыкой и танцами. В 16 лет начала модельную карьеру, снималась для обложек мужских журналов и входила в рейтинги самых привлекательных женщин Украины.

В 2008 году она стала ведущей популярного хит-парада М20 на музыкальном телеканале М1, когда заменила на этом посту предыдущую "Кульбабу" Ирину Красильникову.

Трудно узнать: как сегодня выглядит популярная телеведущая Кульбаба из М1 (ФОТО) - фото 2

После ухода с телевидения Крук сосредоточилась на фитнесе. Она дважды становилась чемпионкой Украины в категории "фитнес-бикини" и завоевала титул вице-чемпионки Европы. Сегодня Валерия Крук блоггерша с 260 тысячами подписчиков в Instagram, профессиональная фитнес-модель и нутрициолог. В своих сообщениях она делится советами по тренировкам, питанию и мотивации.

Трудно узнать: как сегодня выглядит популярная телеведущая Кульбаба из М1 (ФОТО) - фото 2

Валерия Крук в 2026 году. Фото: instagram.com/valeriyakruk

Трудно узнать: как сегодня выглядит популярная телеведущая Кульбаба из М1 (ФОТО) - фото 2

Валерия Крюк. Фото: instagram.com/valeriyakruk

После начала полномасштабной войны экс-ведущая переехала в Австрию, где проживает ее дочь София. Недавно Валерия Крук опубликовала фото из Дубая, где отпраздновала свое 47-летие. Также бывшая телеведущая находилась в столице ОАЭ во время атаки Ирана. В соцсетях она давала советы по маршрутам выезда и заявила об отсутствии реальной поддержки для украинцев.

