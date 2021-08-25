У лидера "Океана Эльзы" Вакарчука родился сын: подробности

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал отцом в 46 лет. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на осведомленные источники подсанкционного издания "Страна".

Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук. Фото Іnstagram

19 августа во время концерта в одесском ночном клубе Ibiza в 46-летнего Святослава родился сын от девушки артиста.



"Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это", — рассказали в окружении певца.

Известно, что девушка Вакарчука занимает должность в известной компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипов и сериалов. Больше ничего об отношениях звезды неизвестно.

Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмен "Океана Эльзы" эту информацию решил не комментировать никак.



Читайте также на портале "Комментарии" — после 20 лет вместе Святослав Вакарчук разводится с женой, стали известны шокирующие подробности. В официальном браке с Лялей Фонарева фронтмен группы "Океан Эльзы" жил с 2015 года. В июне лидер "ОЕ" публично заявил о разводе.

Также издание "Комментарии" информировало, что Святослав Вакарчук удивил изнурительным отдыхом в Карпатах . Вакарчук решил личным примером показать, что путешествовать по разным населенным пунктам Украины — это круто и впечатляюще. Певец выкладывает фотографии в соцсетях с тех мест, где он уже побывал. Интересно, что в Карпатах Святослав Вакарчук решил провести изнурительный отдых.

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