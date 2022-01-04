У Майли Сайрус во время концерта слетел топ (ВИДЕО)



















Со знаменитостями на сцене случаются различные конфузы. Один из таких случился с 29-летней американской звездой Майли Сайрус во время выступления в новогоднюю ночь. Певица едва не обнажила грудь перед зрителями.

Майли Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майли провела в Майами большой концерт, во время которого сменила несколько сценических образов. Один из них состоял из короткой серебристой мини-юбки и топа на завязках. Когда певица исполняла хит "Party in the USA" ее топик сполз, но она успела придержать его руками. Тогда исполнительница повернулась к зрителям спиной и сбежала за кулисы, пока ее бэк-вокалистки допевали композицию. Через несколько секунд она снова вернулась на сцену, надев на голое тело красный пиджак.

После конфуза она обратилась к зрителям и отметила, что сегодняшнее шоу было примером того, что в 2022 году нужно быть стойким и непоколебимым при различных ситуациях и в любых обстоятельствах. Майли отметила, что нужно быть готовым к неожиданностям, но стоит их рассматривать не как проблему, а как возможность.

Напомним, что Майли Сайрус стала гостей музыкального фестиваля и удивила зрителей не только своим творчеством, но и откровенным костюмом. Певица выбрала черный комбинезон с прозрачными вставками, который прикрывал только интимные места.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с украинской певицей Алиной Гросу во время выступления на премии "Музыкальная платформа" случился конфуз. Артистка так увлеклась танцами и исполнением песни, что не заметила, как обнажила грудь.

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