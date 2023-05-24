У певицы Анны Тринчер проблемы со здоровьем: певица сообщила о переносе концертов

О частичном смещении дат концертного тура она сообщила в Instagram, пишут "Комментарии"



Анна Тринчер. Фото из открытых источников

Причиной этому является воспалительный процесс, не позволяющий петь. Поэтому артистка решила не пить пилюли, а восстановиться перед концертным туром полностью. Решение о смещении концертов было принято совместно с командой. Так что поклонникам в Хмельницком, Ужгороде и Ивано-Франковске придется подождать любимую певицу. Ведь именно там, даты выступления звезды будут смещены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Важная новость по моему туру. Мы поговорили с командой и приняли решение перенести даты на первые три города, чтобы я смогла полностью восстановить свои силы. Конечно, я могу напиться обезболивающего и сидеть на пилюлях, однако не хочу, чтобы это влияло на мое состояние. Мне важно, чтобы я выложилась полностью. Это воспалительный процесс, поэтому врач отметил постельный режим. Моему организму было достаточно нелегко", — рассказала блоггер в Instagram.

Как писали "Комментарии", — почти исчезнувшая "с радаров" исполнительница MARUV (Анна Корсун) после того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, сейчас никак не осуждает проявление российской агрессии. Однако, немалому количеству сограждан интересно почему знаменитость ничего не говорит.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Кремлевский комик серьезно заболел: что известно о его состоянии Недавно в сети появлялась информация о том, что Петросян серьезно болен. В российских медиа еще раз активно говорят о состоянии известного юмориста Евгения Петросяна, являющегося сторонником кремлевского диктатора. Появилось сообщение о том, что он хрипит и потерял голос. Недавно комик обращался к врачам, но потом объяснил, что у него все хорошо — якобы плановая сдача анализов.