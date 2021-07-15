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Главная Новости Звезды персона Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО)
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Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО)

Американская актриса Шэрон Стоун стала гостьей международного Каннского кинофестиваля, где восхитила всех своим «цветочным» платьем

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий

63-летняя актриса, звезда кинолент "Вспомнить все" и "Основной инстинкт" Шэрон Стоун восхитила публику своим нарядом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Знаменитость появилась в платье от Dolce & Gabbana.

Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО)

Шэрон Стоун / Фото: Getty

Голливудская знаменитость выбрала для выхода в свет шифоновое голубое платье с длинным шлейфом, покрытым цветочными бутонами от всемирно известного итальянского бренда Dolce & Gabbana. Свой "королевский" образ 63-летняя актриса дополнила массивными серьгами и перстнем с бриллиантом от Chopard, а также дерзкой прической и выразительным макияжем, сделав акцент на глазах.

Появление Шэрон Стоун на красной дорожке привлекло внимание прессы и публики, поскольку знаменитость более 7 лет не была гостьей известного кинособытия в Каннах. 

Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО) - фото 2
Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО) - фото 3

Фото: Getty Images

К слову, своим нарядом на фестивале удивила и американская супермодель Белла Хадид, появившись в черном платье-футляре с обнаженной грудью, которую прикрывало лишь массивное ожерелье в форме человеческих легких.

Напомним, что недавно звезду триллера "Основной инстинкт" 63-летнюю Шэрон Стоун заподозрили в новом романе с рэп-исполнителем RMR, который младше актрисы на 38 лет. Их несколько раз видели вместе на тусовке в ночном клубе, а источники сообщают, что между ними "уникальная дружба".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская звезда Шэрон Стоун не относится к тем знаменитостям, которые выставляют в сеть только отретушированные фотографии. Шэрон не старается скрыть свои морщины на лице, а наоборот, выступает за естественную красоту. На своей Instagram-страничке актриса не боится публиковать "честные" селфи.


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Источник: https://fashion.24tv.ua/ru/shjeron-stoun-porazila-vyhodom-kannskom-kinofestivale-foto_n1686192
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