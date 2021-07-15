Шэрон Стоун в «цветочном» платье произвела фурор в Каннах (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
63-летняя актриса, звезда кинолент "Вспомнить все" и "Основной инстинкт" Шэрон Стоун восхитила публику своим нарядом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Знаменитость появилась в платье от Dolce & Gabbana.
Шэрон Стоун / Фото: Getty
Голливудская знаменитость выбрала для выхода в свет шифоновое голубое платье с длинным шлейфом, покрытым цветочными бутонами от всемирно известного итальянского бренда Dolce & Gabbana. Свой "королевский" образ 63-летняя актриса дополнила массивными серьгами и перстнем с бриллиантом от Chopard, а также дерзкой прической и выразительным макияжем, сделав акцент на глазах.
Появление Шэрон Стоун на красной дорожке привлекло внимание прессы и публики, поскольку знаменитость более 7 лет не была гостьей известного кинособытия в Каннах.
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