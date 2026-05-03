Украинка с самыми большими скулами в мире идет на пластику: что хочет сделать (ФОТО)

Украинская инфлюэнсер Анастасия Покрещук, получившая популярность благодаря экстремальным изменениям внешности из-за пластических операций, объявила о новом этапе в своей жизни. Она решила избавиться от знаменитых скул, которые стали элементом ее популярности.

36-летняя Анастасия Покрещук объяснила, что образ с большими скулами всегда был для нее сознательным экспериментом. Однако новые изменения продиктованы не отказом от собственной эстетики, а стремлением к новым процедурам, в частности, подтяжки лица, которую невозможно выполнить при наличии большого количества филеров.

"Это нормальное прогнозируемое действие, потому что я всегда знала, что не буду молодеть и мне нужна будет подтяжка. А ее невозможно сделать, когда вот это вот все. Я всегда знала, что буду растворять. Этот образ я люблю, но новый тоже будет крут. Будет совсем по-другому", — заявили блоггер.

Блогерша также подчеркнула, что не намерена возвращаться к предыдущему виду. Вместо этого она планирует через пластические операции и различные косметические процедуры создать новый образ.

"Делать то же никто не будет. Будет совершенно новый лук, новое все будет. Будет еще подтяжка. Я не за натуральное старение. Нет, конечно, это нормально, но я не хочу так. Так или иначе — я бы все растворяла когда-то", — добавила Покрещук.





