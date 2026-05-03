Украинка с самыми большими скулами в мире идет на пластику: что хочет сделать (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинская инфлюэнсер Анастасия Покрещук, получившая популярность благодаря экстремальным изменениям внешности из-за пластических операций, объявила о новом этапе в своей жизни. Она решила избавиться от знаменитых скул, которые стали элементом ее популярности.
Анастасия Покрещук. Фото из открытых источников
36-летняя Анастасия Покрещук объяснила, что образ с большими скулами всегда был для нее сознательным экспериментом. Однако новые изменения продиктованы не отказом от собственной эстетики, а стремлением к новым процедурам, в частности, подтяжки лица, которую невозможно выполнить при наличии большого количества филеров.
Анастасия Покрещук объявила о планах избавиться от крупнейших в мире скул
Блогерша также подчеркнула, что не намерена возвращаться к предыдущему виду. Вместо этого она планирует через пластические операции и различные косметические процедуры создать новый образ.
Анастасия Покрещук к пластическим операциям и изменению внешнести
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Покрищук назвала пластические операции, на которые не согласится даже за миллион.
Также "Кометнари" писали, что Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице.