Украинская певица и телеведущая объявила о завершении карьеры

Известная украинская артистка Ольга Горбачева в день своего 40-летия сделала заявление, которое шокировало ее поклонников. Знаменитость отметила, что завершает карьеру певицы и телеведущей.

Ольга Горбачева / Фото: @gorbachovaolga

На своей странице в Instagram исполнительница написала пост, в котором рассказала, что приняла решение уйти со сцены и телевидения. Ольга Горбачева подчеркнула, что на такой шаг она решилась не спонтанно, он созревал уже несколько лет и не связан с ее замужеством. Певица не стала вникать в подробности, отметила, что вскоре все расскажет.

Для своих фанатов Ольга Горбачева решила устроить сюрприз и объявила о прощальном туре, который пройдет этой осенью.

"Очень надеюсь, что после прощального тура будет тур "новорожденной" звезды, например, Ольги Никитиной", "Мы не прощаемся! Когда заканчивается, что-то одно — начинается что-то другое", "Может еще рано?", "Ольга, желаю загореться с новой силой!", "Всё лучшее только впереди!", — написали фолловеры.





Отметим, что в 2006 году Ольга Горбачева начала музыкальную карьеру под псевдонимом Арктика, выпустила дебютный русскоязычный альбом "Герои". А карьеру ведущей начала еще в студенческие годы на музыкальном канале "BIZ TV".

Напомним, что украинская артистка и телеведущая Ольга Горбачева впервые открыто рассказала о том, что из-за напряженного графика работы потеряла ребенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 81-летняя легендарная певица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер завершила свою карьеру и уже успела попрощаться с фанатами. Знаменитость призналась, что остаток жизни хочет провести спокойно, без камер и повышенного к себе внимания.

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