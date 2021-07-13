Украинская певица и телеведущая объявила о завершении карьеры

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Светлана Шкурупий
Известная украинская артистка Ольга Горбачева в день своего 40-летия сделала заявление, которое шокировало ее поклонников. Знаменитость отметила, что завершает карьеру певицы и телеведущей.
Ольга Горбачева / Фото: @gorbachovaolga
На своей странице в Instagram исполнительница написала пост, в котором рассказала, что приняла решение уйти со сцены и телевидения. Ольга Горбачева подчеркнула, что на такой шаг она решилась не спонтанно, он созревал уже несколько лет и не связан с ее замужеством. Певица не стала вникать в подробности, отметила, что вскоре все расскажет.
Для своих фанатов Ольга Горбачева решила устроить сюрприз и объявила о прощальном туре, который пройдет этой осенью.
Отметим, что в 2006 году Ольга Горбачева начала музыкальную карьеру под псевдонимом Арктика, выпустила дебютный русскоязычный альбом "Герои". А карьеру ведущей начала еще в студенческие годы на музыкальном канале "BIZ TV".
Напомним, что украинская артистка и телеведущая Ольга Горбачева впервые открыто рассказала о том, что из-за напряженного графика работы потеряла ребенка.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 81-летняя легендарная певица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер завершила свою карьеру и уже успела попрощаться с фанатами. Знаменитость призналась, что остаток жизни хочет провести спокойно, без камер и повышенного к себе внимания.
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Новости
Матильда
сегодня, 12:32
Та яка з неї пєвіца, не смішіть.. як можна залишити "кар'єру" , якої не було.. тягнули її, тягнули, та все марно.. хай займається чимсь іншим, якщо щось вміє..