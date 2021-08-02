Украинская певица MamaRika родила первенца (ФОТО)

32-летняя популярная артистка MamaRika поделилась с подписчиками радостной новостью — она впервые стала мамой.

MamaRika / Фото: @mamarika_official

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательную черно-белую фотографию из частного роддома, на которой держит на руках сына и целует своего супруга. Исполнительница не стала показывать лицо первенца и не рассекретила его имя.

"Теперь мы официально самые счастливые", — так подписала свою публикацию MamaRika.





Поклонники и друзья знаменитостей активно поздравляют их с пополнением и желают семье всего самого наилучшего: "Всех благ вселенских новому человеку и родителям", "Здоровья малышу и терпения родителям", "Наилучшие пожелания!!! Растите здоровые, бодрые, счастливые", "Поздравляем!!! Счастья и здоровья вам", — говорится в комментариях.

Отметим, что о беременности украинской артистки MamaRika стало известно в мае 2021 года. Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с округлившимся животиком, отметив, что скоро "Мамка официально станет мамой".

Напомним, что в марте 2020 года украинская знаменитость MamaRika тайно вышла замуж за своего возлюбленного Сергея Середу. Пара поженилась на острове в Таиланде. Под венец певица пошла в полупрозрачном кружевном платье от испанского бренда Tina Valerdi, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился с поклонниками радостной новостью — он стал отцом. Супруга Влада Седан родила ему дочку.

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