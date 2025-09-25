logo

BTC/USD

111636

ETH/USD

4025.8

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО)

Регина Тодоренко родила третьего ребенка от российского певца Влада Топалова.

25 сентября 2025, 12:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

35-летняя телеведущая и певица украинского происхождения Регина Тодоренко, проживающая в Москве и находящаяся под санкциями СНБО, сообщила о рождении третьего ребенка. Отцом малыша стал ее муж, российский певец Влад Топалов.

Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО)

Регина Тодоренко. Фото из открытых источников

Новостью о рождении ребенка Регина Тодоренко поделилась в соцсетях, однако имени новорожденного пока не раскрыла.

"Дорогие мои, спасибо за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в сознание, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — написала Тодоренко.

По данным российских СМИ, беременность певицы была сложной. На 42-й неделе врачи приняли решение провести кесарево сечение во избежание рисков для матери и ребенка. У супругов Тодоренко и Топалова еще двое сыновей — Михаил и Мирослав.

Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО) - фото 2

Сообщение Тодоренко о рождении третьего ребенка

Кто такая Регина Тодоренко

Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине как певица и телеведущая. Позже переехала в Москву, где активно работала на телевидении. В 2024 году она получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с Владом Топаловым.

Телеведущая избегает публичных комментариев по поводу российско-украинской войны. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес его в санкционный список.

Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО) - фото 3

Тодоренко, Топалов и их дети

Что известно о Владе Топалове

Влад Топалов прославился в середине 2000-х как участник поп-дуэта Smash вместе с Сергеем Лазаревым. Группа быстро получила популярность благодаря хитам в стиле евроденс и поп, однако после распада в 2006 году певец начал сольную карьеру.

Затем он выпустил несколько альбомов, снимался в мюзиклах, участвовал в детских постановках и работал на телевидении. В последние годы артист реже выступает на сцене, сосредотачиваясь на телевизионных проектах.

Ранее портал "Комментарии" писали, что стало известно, почему украинская певица Регина Тодоренко изменила Родине.

Также "Комментарии" писали, как Тодоренко в день трагедии в Одессе опозорилась циничным поступком.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости