Украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста (ФОТО)

35-летняя телеведущая и певица украинского происхождения Регина Тодоренко, проживающая в Москве и находящаяся под санкциями СНБО, сообщила о рождении третьего ребенка. Отцом малыша стал ее муж, российский певец Влад Топалов.

Регина Тодоренко. Фото из открытых источников

Новостью о рождении ребенка Регина Тодоренко поделилась в соцсетях, однако имени новорожденного пока не раскрыла.

"Дорогие мои, спасибо за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в сознание, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — написала Тодоренко.

По данным российских СМИ, беременность певицы была сложной. На 42-й неделе врачи приняли решение провести кесарево сечение во избежание рисков для матери и ребенка. У супругов Тодоренко и Топалова еще двое сыновей — Михаил и Мирослав.

Сообщение Тодоренко о рождении третьего ребенка

Кто такая Регина Тодоренко

Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине как певица и телеведущая. Позже переехала в Москву, где активно работала на телевидении. В 2024 году она получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с Владом Топаловым.

Телеведущая избегает публичных комментариев по поводу российско-украинской войны. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес его в санкционный список.

Тодоренко, Топалов и их дети

Что известно о Владе Топалове

Влад Топалов прославился в середине 2000-х как участник поп-дуэта Smash вместе с Сергеем Лазаревым. Группа быстро получила популярность благодаря хитам в стиле евроденс и поп, однако после распада в 2006 году певец начал сольную карьеру.

Затем он выпустил несколько альбомов, снимался в мюзиклах, участвовал в детских постановках и работал на телевидении. В последние годы артист реже выступает на сцене, сосредотачиваясь на телевизионных проектах.

