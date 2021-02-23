Украинский певец Арсен Мирзоян бросил жену

Зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян рассказал, что бросил жену ради любви с Тоней Матвиенко. В интервью программе "ЖВЛ" Арсен признался, как рассказал экс-супруге о том, что влюбился в другую девушку.

Арсен Мирзоян, фото - из открытых источников

Музыкант рассказал, что до Тони Матвиенко у него была жена, в браке с которой родилось двое сыновей.

Мирзоян рассказал, что долго не мог пробиться на сцену и работал на заводе, где музыкант начал выступать с юморными песнями на мероприятиях.

Артист решил перебраться в Киев, где познакомился с саунд-продюсером Виталием Телезиным. Именно совместные треки привели музыканта на сцену "Голоса Країни", где он встретил Тоню Матвиенко. В то время как начался роман звезд, певца дома ждала жена с двумя детьми. Позднее артист понял, что привязан в Матвиенко, и развелся с женой, чем вызвал резкую волну критики и репутацию "изменника".

Напомним, жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее. На своей странице в Instagram Снежана опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о состоянии своего супруга. Женщина подчеркнула, что они с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы скорее начать лечение. Известно, что лечение будет проходить в австрийской больнице, где врачи сделают все, чтобы остановить этот страшный процесс.

Артист уехал в Австрию, чтобы сделать операцию на глазах. Как написал сам артист в социальных сетях, он страдает от офтальмологического заболевания, которое может лишить его зрения. Сергей Бабкин был вынужден уехать за границу, чтобы пройти лечение. С этой целью он находится в Австрии, в известной специализированной больнице Ландштрассе.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!