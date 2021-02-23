logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

52646.57

ETH/USD

1720.73

LTC/USD

200.87

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Украинский певец Арсен Мирзоян бросил жену
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский певец Арсен Мирзоян бросил жену

Известный украинский певец Арсен Мирзоян дал новое откровенное интервью

сегодня, 03:01
Автор:

Ольга Чародий

Зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян рассказал, что бросил жену  ради любви с Тоней Матвиенко.  В интервью программе "ЖВЛ" Арсен признался, как рассказал экс-супруге о том, что влюбился в другую девушку.

Украинский певец Арсен Мирзоян бросил жену

Арсен Мирзоян, фото - из открытых источников

Музыкант рассказал, что до Тони Матвиенко  у него была жена, в браке с которой родилось двое сыновей.

Мирзоян рассказал, что долго не мог пробиться на сцену и работал на заводе, где музыкант начал  выступать с юморными песнями на мероприятиях.

Артист решил перебраться в Киев, где  познакомился  с  саунд-продюсером Виталием Телезиным. Именно совместные треки привели музыканта на сцену   "Голоса Країни", где он встретил  Тоню Матвиенко. В то время как начался роман звезд, певца дома ждала жена с двумя детьми. Позднее артист понял, что привязан в Матвиенко, и развелся с женой, чем вызвал резкую волну критики и репутацию "изменника".

Напомним, жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее.  На своей странице в Instagram Снежана опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о состоянии своего супруга. Женщина подчеркнула, что они с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы скорее начать лечение. Известно, что лечение будет проходить в австрийской больнице, где врачи сделают все, чтобы остановить этот страшный процесс.  

Артист уехал в Австрию, чтобы сделать операцию на глазах. Как написал сам артист в социальных сетях, он страдает от офтальмологического заболевания, которое может лишить его зрения. Сергей Бабкин был вынужден уехать за границу, чтобы пройти лечение. С этой целью он находится в Австрии, в известной специализированной больнице Ландштрассе.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ciVX6Sdmgg
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ