Умер актер Джозеф Сираво, сыгравший в культовом американском сериале

Стало известно о смерти американского актера Джозефа Сираво, который получил популярность благодаря роли Джонни Сопрано в культовой криминальном сериале "Клан Сопрано". Его жизнь унесло онкологическое заболевание в возрасте 64 лет. Известие о смерти актера сообщило издание "Лента.ру", ссылаясь на The Independent.

Джозеф Сираво - фото из открытых источников

Джозеф Сираво дебютировал на большом экране в криминальной драме 1993 года "Путь Карлито". Там он работал на одной съемочной площадке с Аль Пачино и Шоном Пенном. Актер также был участником постановок на Бродвее. Прежде всего актер известен широкой аудитории, как исполнитель роли Джонни Сопрано, отца главного героя Тони в сериале "Клан Сопрано". Одной из его последних работ было участие в фильме "Сиротский Бруклин" режиссера Эдварда Нортона.

Напомним, что накануне онкология унесла жизнь еще одного талантливого актера с мировым именем. Из-за раковой опухоли, расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". Риттер ушел из жизни в семейном кругу. У него остались жена и два сына — Ной и Френк. Месяц назад, в начале марта, актеру исполнилось 55 лет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что стало известно о смерти известной советской актрисы Серафимы Холиной. Артистка скончалась в возрасте 97 лет, однако точная причина смерти пока не сообщается. Популярность Холиной принесла роль ведущей показа мод в знаменитой киноленте "Бриллиантовая рука". Бездыханное тело актрисы обнаружила ее дочь Людмила Голубицкая в квартире, расположенной на проспекте Вернадского в Москве.

















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