Умер Бьорн Андресен: его называли "самым красивым мальчиком в мире" (ФОТО)

Шведский актер Бьорн Андресен, в 15 лет прославившийся благодаря роли Тадзио в фильме "Смерть в Венеции" режиссера Лукино Висконти, скончался в возрасте 70 лет. О смерти актера сообщил Кристиан Петри, сорежиссер документальной ленты "Самый красивый мальчик в мире", посвященной сложной судьбе Андресена.

Бьорн Андресен. Фото: MantarayFilm 2021

Бьорн Андресен родился 26 января 1955 года в Стокгольме. Его ранняя жизнь была наполнена потерями, ведь отец погиб в автокатастрофе, а мать покончила жизнь самоубийством, когда мальчику было всего десять. Воспитанием занимались бабушка и дедушка, заметившие его артистичность и настаивавшие, чтобы внук пробовал себя в кино.

Именно на одном из кастингов юного Андресена заметил Лукино Висконти, искавшего актера для экранизации новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".

В 1971 году Андресен сыграл роль юного Тадзио – символа юной красоты, которым увлекается главный герой ленты, стареющий композитор в исполнении Дирка Богарда. Именно после премьеры фильма Висконти назвал его "самым красивым мальчиком в мире", однако эта фраза стала обузой для актера.

Бьорн Андресен в фильме 1971 года "Смерть в Венеции". Фото: Everett Collection Inc/Alamy

Несмотря на всемирную славу, Андресен не раз признавал, что опыт работы с Висконти стал для него травматичным.

"Я чувствовал себя как экзотическое животное в клетке. Съемки этого фильма довольно хорошо испортили мою жизнь", — говорил он в документальном фильме 2021 года.

После успеха "Смерти в Венеции" Андресен стал объектом безумного внимания. В Японии он превратился в настоящую поп-икону, снимался в рекламе, выступал на сцене и собирал толпы поклонников.

"Вы видели фотографии "Битлз" в Америке? Именно так это выглядело. Люди сходили с ума", — вспоминал он в интервью The Guardian.

Впоследствии Андресен вернулся в Швецию, где посвятил себя музыке. Он стал пианистом и композитором. Тем не менее, Андерсон также продолжал актерскую карьеру, снявшись более чем в 30 фильмах и сериалах.

Бьорн Андресен – самый красивый мальчик в мире

Несмотря на десятилетия, прошедшие после премьеры "Смерти в Венеции", Андресен так и не лишился тени Тадзио. В документальном фильме "Самый красивый мальчик в мире" он рассказал о том, как юная слава превратилась в психологическое испытание. На вопрос, что бы он сказал Висконти сегодня, Андресен ответил коротко: "Иди к чертям".

