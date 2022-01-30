Умер звезда фильма " Иван Васильевич меняет профессию"

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Светлана Шкурупий
В
воскресенье, 30 января, на 86-м году жизни скончался известный советский актер,
звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев. Об
этом сообщает "РИА Новости".
Фото: Леонид Куравлев (facebook.com.GlobalPremiumSale)
Известно,
что у актера в последнее время были проблемы со здоровьем. В канун Рождества
его госпитализировали в московское медицинское учреждение с подозрением на
коронавирусную инфекцию, потому что Куравлев начал испытывать трудности с
дыханием и у него была высокая температура. Но тест, по словам сына актера, был
отрицательным. Однако, во время исследования врачи диагностировали у звезды
фильма "Иван Васильевич меняет профессию" поражение мозга с
нарушением работы когнитивных функций и глотания. Ему сделали экстренную
операцию на желудке.
Отметим,
что Леонид Куравлев обрел большую популярность в 70-80-е годы прошлого века. Он
сыграл в фильмах "Вий", "Иван Васильевич меняет профессию",
"Афоня", "Семнадцать мгновений весны" и множестве других
кинолент, которые стали классикой советского кинематографа.
Напомним,
что в России скончалсяпопулярный актер Иван Рудаков. Его сердце остановилось из-за последствий
коронавирусного заболевания на 44 году жизни. Незадолго до смерти Рудакова, его отец Алексей
сообщал, что тот находится в реанимации и его состояние крайне тяжелое.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 65 лет скончался американский актер, режиссер, телеведущий и стендап-комик Боб Сагет. Причина
смерти пока неизвестна.
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