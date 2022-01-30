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Умер звезда фильма " Иван Васильевич меняет профессию"

Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев умер от тяжелого заболевания: что известно

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В воскресенье, 30 января, на 86-м году жизни скончался известный советский актер, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев. Об этом сообщает "РИА Новости".

Умер звезда фильма " Иван Васильевич меняет профессию"

Фото: Леонид Куравлев (facebook.com.GlobalPremiumSale)

Известно, что у актера в последнее время были проблемы со здоровьем. В канун Рождества его госпитализировали в московское медицинское учреждение с подозрением на коронавирусную инфекцию, потому что Куравлев начал испытывать трудности с дыханием и у него была высокая температура. Но тест, по словам сына актера, был отрицательным. Однако, во время исследования врачи диагностировали у звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" поражение мозга с нарушением работы когнитивных функций и глотания. Ему сделали экстренную операцию на желудке.

Отметим, что Леонид Куравлев обрел большую популярность в 70-80-е годы прошлого века. Он сыграл в фильмах "Вий", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня",  "Семнадцать мгновений весны" и множестве других кинолент, которые стали классикой советского кинематографа.

Напомним, что в России скончалсяпопулярный актер Иван Рудаков. Его сердце остановилось из-за последствий коронавирусного заболевания на 44 году жизни. Незадолго до смерти Рудакова, его отец Алексей сообщал, что тот находится в реанимации и его состояние крайне тяжелое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 65 лет скончался американский актер, режиссер, телеведущий и стендап-комик Боб Сагет. Причина смерти пока неизвестна.

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Источник: https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770181284.html
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